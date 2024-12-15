Yeni Suriye'de 1 hafta: Esad rejiminin çöküşü sonrası son durum

İDLİB'İ ÖRNEK ALIYORLAR

Muhalifler, İdlib'deki yönetim yapısını kopyalayarak Şam'a düzen getirmeye çalışıyor.

Ancak polislerden biri, sayılarının sadece 4 bin civarında olduğunu tahmin ediyor; yarısı İdlib'de görev yaparken geri kalanı Şam'da ve başka yerlerde güvenliği sağlamakla görevli.

Bazı uzmanlar, muhaliflerin toplam savaş gücünün yaklaşık 20 bin olduğunu tahmin ediyor.