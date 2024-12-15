Yeni Suriye'de 1 hafta: Esad rejiminin çöküşü sonrası son durum
Suriye'de 24 yıllık Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir hafta geçti. Ailelerin savaş nedeniyle parçalanmış durumda olduğu ülkede, insanlar normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. Ancak Esad'ın hapishanelerinde on binlerce tutuklu hala kayıp. Ülkede düzeni yeniden sağlamaya çalışan yeni hükümet, yoksulluk, enflasyon ve işsizlik başta olmak üzere çözülmesi gereken krizlerle karşı karşıya. İşte Esad rejiminin çöküşünün ardından Suriye'de geçen bir hafta...
Suriye’de 24 yıllık Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından geçiş süreci yaşanıyor.
Şam’ın muhalifler tarafından ele geçirilmesinin üzerinden tam bir hafta geçti.
Geçiş süreci şaşırtıcı derecede sorunsuz yaşanırken, Şam'da insanlar her zamanki gibi hayatlarına devam ediyor.