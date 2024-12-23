Yeni Suriye'de ilk kadın başkan: Türkiye'deki kamplarda çalışan Ayşe el Dibs kimdir?
Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin yeni hükümeti şekilleniyor. Kurulan geçici yönetimde Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına Ayşe el-Dibs atandı. Dibs, yeni dönemin üst düzey ilk kadın yetkilisi oldu. Kendisini "kadınları ve insani çalışmaları geliştirme konularına yoğunlaşmış bir aktivist" olarak tanımlayan Dibs, atama sonrası yaptığı ilk açıklamada, kadınların Suriye'de öncü bir rol oynayacağını söyledi.
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına Ayşe el-Dibs atandı.
Dibs, Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede kurulan yeni yönetimde seçilen üst düzey ilk kadın yetkili oldu.
Daha önce insani yardım alanında çalışmaları olan Dibs, sosyal medya hesabında, kendisini "kadınları ve insani çalışmaları geliştirme konularına yoğunlaşmış bir aktivist" olarak tanımlıyor.
Göreve atanmasının ardından El Cezire’ye konuşan Dibs, tüm vilayetlerden ve etnik kökenlerden kadınların, savaşın yıktığı ülkenin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi.