Yeni Suriye'de ilk kadın başkan: Türkiye'deki kamplarda çalışan Ayşe el Dibs kimdir?

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin yeni hükümeti şekilleniyor. Kurulan geçici yönetimde Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına Ayşe el-Dibs atandı. Dibs, yeni dönemin üst düzey ilk kadın yetkilisi oldu. Kendisini "kadınları ve insani çalışmaları geliştirme konularına yoğunlaşmış bir aktivist" olarak tanımlayan Dibs, atama sonrası yaptığı ilk açıklamada, kadınların Suriye'de öncü bir rol oynayacağını söyledi.

Yeni Suriye'de ilk kadın başkan: Türkiye'deki kamplarda çalışan Ayşe el Dibs kimdir? - 1

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına Ayşe el-Dibs atandı.

Dibs, Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede kurulan yeni yönetimde seçilen üst düzey ilk kadın yetkili oldu.

Daha önce insani yardım alanında çalışmaları olan Dibs, sosyal medya hesabında, kendisini "kadınları ve insani çalışmaları geliştirme konularına yoğunlaşmış bir aktivist" olarak tanımlıyor.

Göreve atanmasının ardından El Cezire’ye konuşan Dibs, tüm vilayetlerden ve etnik kökenlerden kadınların, savaşın yıktığı ülkenin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Yeni Suriye'de ilk kadın başkan: Türkiye'deki kamplarda çalışan Ayşe el Dibs kimdir? - 2

"KADINI BU ÖNCÜ ROLE GERİ GETİRME SÜRECİNDEYİZ"

Hükümetin, Suriyeli kadınları sosyal, kültürel ve siyasi kurumlara dahil etmeye ve sağlık ve eğitim sektörlerinde nitelikli kadınları işe almaya kararlı olduğunu belirten Dibs, şunları söyledi:

“Suriyeli kadının tarihsel olarak her alanda liderlik yapabilen son derece etkili bir kadın olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Bugün, Suriye'nin, yeni bir ülkenin, hepimizin arzuladığı özgür ülkenin inşasında kadını bu öncü role geri getirme sürecindeyiz.”

Bakan Dibs ayrıca Suriye'nin tüm vilayetlerinden ve etnik kökenlerinden kadınları, ülkenin geleceğinin tartışılacağı yaklaşan ulusal konferansa katılmaya teşvik etme sözü verdi.

Kendisinin başkanı olduğu Kadın İşleri Ofisi'nin kurulmasının, Suriyeli kadınların yeni hükümetteki rolüne ilişkin sorulara bir yanıt olduğunu belirtti.

Yeni Suriye'de ilk kadın başkan: Türkiye'deki kamplarda çalışan Ayşe el Dibs kimdir? - 3

KADIN TUTUKLULAR İÇİN ÇALIŞACAK

Esad'ın devrilmesinin ardından muhalif güçler, binlerce Suriyeliyi eski rejim tarafından işletilen hapishaneler ağından kurtardı.

Esad hükümeti tarafından gözaltına alındığına inanılan on binlerce kişiden hâlâ haber alınamıyor.

Dibs, ofisinin cezaevlerinden salıverilen kadın tutuklularla ilgili bir rapor hazırlayacağını ve onların refahı için kapsamlı bir plan üzerinde çalışacağını söyledi.

Yeni bakan, hapishanelerde hak ihlalleri yapmakla suçlanan hapishane görevlilerinin yargılanmasını isteyeceğini de sözlerine ekledi.

Yeni Suriye'de ilk kadın başkan: Türkiye'deki kamplarda çalışan Ayşe el Dibs kimdir? - 4

TÜRKİYE'DEKİ KAMPLARDA ÇALIŞTI

Birçok kadın mahkumun nerede olduğu bilinmiyordu.

Dibs, “İster uzun süredir ister yeni tutuklanmış olsun, tutuklu kadınları saymak ve onlarla birlikte çalışmak için onlara özel bir telefon numarası açacağım. Eski tutuklu kadınların rehabilitasyon için psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Eğitime, sağlık hizmetlerine ve kendilerini hapsedenlere karşı dava açmaya hazırlanırken yasal korumaya ihtiyaçları var” diye konuştu.

Ataması cuma günü duyurulan Dibs, yeni Suriye yönetiminde bakanlık yapan ilk kadın oldu.

Hak aktivizmi ve insani yardım çalışmalarıyla tanınıyor. Daha önce kuzeybatıdaki İdlib vilayetinde bir yardım kuruluşunda ve Türkiye'deki Suriyeli mülteci kamplarında çalışmıştı.

Yeni Suriye'de ilk kadın başkan: Türkiye'deki kamplarda çalışan Ayşe el Dibs kimdir? - 5

BATIDA KARARSIZLIK HAKİM

Suriye'nin yeni yöneticileri, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif güçlerin kasım ayında kuzeybatıdaki İdlib vilayetinden başlattıkları yıldırım taarruzun ardından, bu ayın başında iktidara geldi.

Muhalif güçler 8 Aralık günü erken saatlerde Şam'a ulaştı ve Beşar Esad ailesinin Suriye üzerindeki 50 yılı aşkın demir yumruk yönetiminin sona erdiğini ilan etti.

Batılı ülkeler, El Kaide'nin eski bir kolu olan HTŞ'ye nasıl yaklaşacakları konusunda kararsızlık yaşıyor.

Ahmed Şara (Muhammed el Golani) liderliğindeki HTŞ, son aylarda söylemini yumuşatmasına rağmen pek çok Batılı hükümet tarafından “terörist” grup olarak tanımlanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bu hafta başında yaptığı açıklamada, yeni hükümetin, tüm Suriyelilerin meşru isteklerini karşılaması, hepsini koruması ve kendi geleceklerini barışçıl, bağımsız ve demokratik bir şekilde belirlemelerini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Yeni Suriye'de ilk kadın başkan: Türkiye'deki kamplarda çalışan Ayşe el Dibs kimdir? - 6
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