Yeni Suriye'de ilk kadın başkan: Türkiye'deki kamplarda çalışan Ayşe el Dibs kimdir?

"KADINI BU ÖNCÜ ROLE GERİ GETİRME SÜRECİNDEYİZ"

Hükümetin, Suriyeli kadınları sosyal, kültürel ve siyasi kurumlara dahil etmeye ve sağlık ve eğitim sektörlerinde nitelikli kadınları işe almaya kararlı olduğunu belirten Dibs, şunları söyledi:

“Suriyeli kadının tarihsel olarak her alanda liderlik yapabilen son derece etkili bir kadın olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Bugün, Suriye'nin, yeni bir ülkenin, hepimizin arzuladığı özgür ülkenin inşasında kadını bu öncü role geri getirme sürecindeyiz.”

Bakan Dibs ayrıca Suriye'nin tüm vilayetlerinden ve etnik kökenlerinden kadınları, ülkenin geleceğinin tartışılacağı yaklaşan ulusal konferansa katılmaya teşvik etme sözü verdi.

Kendisinin başkanı olduğu Kadın İşleri Ofisi'nin kurulmasının, Suriyeli kadınların yeni hükümetteki rolüne ilişkin sorulara bir yanıt olduğunu belirtti.