“Yeni tip corona virüs yedi yıl önce Çin’deki bir madende ortaya çıktı”

GENETİK OLARAK CORONA VİRÜSE YÜZDE 96,2 ORANINDA BENZİYOR

İngiliz araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada ise, 2013 yılında RaBtCoV / 4991 olarak adlandırılan virüsün, şimdi Covid-19'a neden olan SARS-Cov-2'ye genetik olarak yüzde 96,2 oranında benzediği görüldü.

Covid-19'a çok benzer bir vürüsün Mojiang'daki yarasalarda dolaştığı keşfi salgına neden olan yeni tip corona virüsün kaynağı hakkında şüphe uyandırdı.

Hayvan hastalıkları uzmanı Dr. Peter Daszak, The Sunday Times'a yaptığı açıklamada, “Salgın Wuhan’daki pazarda ortaya çıkmadı. Zaten Mojiang kırsalındaki madenin etrafında 7 yıldır bulunuyordu. Sonrasında 11 milyon nüfuslu Wuhan'a ulaştı ve mutasyona uğrayarak salgına neden oldu” ifadelerini kullanıldı.