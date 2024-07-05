Yeni trend soğuk ülkeler! Küresel ısınma tercihleri değiştirdi

Küresel ısınmayla birlikte "Çöl sıcakları" artık neredeyse yeni normal haline geldi. Bu durum turizm trendlerinde de değişikliğe yol açtı. Son yıllarda daha serin yaz tatilleri için birçok turist Kuzey ülkelerini tercih ediyor.

Yeni trend soğuk ülkeler! Küresel ısınma tercihleri değiştirdi - 1

TURİSTLER KUZEY ÜLKELERİNE AKIN ETTİ

Küresel ısınma, son yıllarda turizm alışkanlıklarında da değişime yol açtı.

Giderek artan sayıda turist, güney Avrupa sıcaklarından kaçıp, daha serin tatiller için kuzey ülkelerine gitmeye başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Yeni trend soğuk ülkeler! Küresel ısınma tercihleri değiştirdi - 2

DAHA SERİN YERLER TERCİH EDİLİYOR

Resmi istatistiklere göre, 2023'te turist sayısı Norveç'te yüzde 22, İsveç'teyse yüzde 11 arttı. Turizm şirketlerine göre bunun nedenlerinden biri de, artan sıcaklıklar.

Almanya'da yapılan bir anket, beş kişiden ikisinin güney Avrupa'nın sıcağı nedeniyle seyahat alışkanlıklarını değiştirmeyi, farklı mevsimleri veya daha serin yerleri tercih etmeyi planladığını ortaya çıkardı.

Kimileri için kalabalık Akdeniz sahilleri, orman yangınlarına neden olan sıcak hava dalgaları geride kaldı.

Yeni trend soğuk ülkeler! Küresel ısınma tercihleri değiştirdi - 3

DAĞ YÜRÜYÜŞLERİ ÖN PLANDA

Yeni trendde, kuzey ülkelerindeki göller ve fiyortlarda yüzmenin yanı sıra dağ yürüyüşleri ön planda.

Birleşmiş Milletler iklim uzmanlarına göre, aşırı sıcak olaylarının sıklığı ve yoğunluğu 1950'den bu yana artış gösteriyor.

Üstelik küresel ısınmayla birlikte de bu durum devam edecek.

Yeni trend soğuk ülkeler! Küresel ısınma tercihleri değiştirdi - 4

UZMANLAR 2050 YILI İÇİN UYARDI

Uzmanlar 2050 yılına gelindiğinde, Avrupa nüfusunun yarısının yaz aylarında yüksek riskli sıcaklıkla karşı karşıya kalacağını, bunun da sıcağa bağlı ölümleri iki veya üç katına çıkarabileceğini belirtiyor.

Yeni trend soğuk ülkeler! Küresel ısınma tercihleri değiştirdi - 5
Yeni trend soğuk ülkeler! Küresel ısınma tercihleri değiştirdi - 6
Yeni trend soğuk ülkeler! Küresel ısınma tercihleri değiştirdi - 7
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