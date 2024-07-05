Yeni trend soğuk ülkeler! Küresel ısınma tercihleri değiştirdi
Küresel ısınmayla birlikte "Çöl sıcakları" artık neredeyse yeni normal haline geldi. Bu durum turizm trendlerinde de değişikliğe yol açtı. Son yıllarda daha serin yaz tatilleri için birçok turist Kuzey ülkelerini tercih ediyor.
TURİSTLER KUZEY ÜLKELERİNE AKIN ETTİ
Küresel ısınma, son yıllarda turizm alışkanlıklarında da değişime yol açtı.
Giderek artan sayıda turist, güney Avrupa sıcaklarından kaçıp, daha serin tatiller için kuzey ülkelerine gitmeye başladı.