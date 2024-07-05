Yeni trend soğuk ülkeler! Küresel ısınma tercihleri değiştirdi

DAHA SERİN YERLER TERCİH EDİLİYOR

Resmi istatistiklere göre, 2023'te turist sayısı Norveç'te yüzde 22, İsveç'teyse yüzde 11 arttı. Turizm şirketlerine göre bunun nedenlerinden biri de, artan sıcaklıklar.



Almanya'da yapılan bir anket, beş kişiden ikisinin güney Avrupa'nın sıcağı nedeniyle seyahat alışkanlıklarını değiştirmeyi, farklı mevsimleri veya daha serin yerleri tercih etmeyi planladığını ortaya çıkardı.

Kimileri için kalabalık Akdeniz sahilleri, orman yangınlarına neden olan sıcak hava dalgaları geride kaldı.