Yeni varyant dünyada hızla yayılıyor: "Havaların soğuması ile baskın hale gelecek"
Bilim insanları, XEC adı verilen Covid varyantının Avrupa'da hızla yayıldığını ve yakında baskın tür haline gelebileceği konusunda uyardı. Haziran ayında Almanya'da görülen varyantın, hızla yayılarak 3 kıtada görüldüğü bildirildi. Uzmanlar yeni varyantın şu anda sıradaki en olası varyant olarak görüldüğünü ve havaların soğumasıyla daha da etkili olabileceğini belirterek "daha yeni başlıyor" uyarısında bulundu.
İlk olarak Haziran ayında Almanya'da görülen koronavirüs varyantı Covid XEC'in dünya genelinde hızla yayılmaya başladığı bildirildi. Uzmanlar üç kıtada ve 15 ülkede görülen yeni varyantın havaların soğuması ile baskın hale gelebileceğini söyledi.