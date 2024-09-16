Yeni varyant dünyada hızla yayılıyor: "Havaların soğuması ile baskın hale gelecek"

AVRUP'DA HIZLA YAYILIYOR

Şu ana kadar Polonya, Norveç, Lüksemburg, Ukrayna, Portekiz ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkeden 500'den fazla numunede XEC tespit edildi. Analistler, varyantın Danimarka, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da güçlü bir şekilde yaygınlaştığını belirtiyor.



Yeni koronavirüsün evrimi devam ederken, veriler XEC'nin daha önce bilinen alt varyantlara göre her geçen gün istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. XEC varyantının belirtileri, ateş, boğaz ağrısı, öksürük, koku alma kaybı, iştahsızlık ve vücut ağrıları gibi önceki Covid varyantlarına benzer özellikler taşıyor.