Yeni Zelanda iki yıldan fazla süre sonra turistlere kapılarını açıyor

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 14:37
Büyük Okyanusun güneyinde yer alan Yeni Zelanda, corona virüs nedeniyle kapadığı sınırlarını iki yıldan fazla bir süre sonra açmaya hazırlanıyor.
Hükümetten yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın sınırlarını 12 Nisan'dan itibaren Avustralyalılara ve 1 Mayıs'tan itibaren diğer ülkelerden gelen turistlere açılacağı belirtildi.
Ülkeye girecek tüm turistlerden negatif Covid-19 testi isteneceği aktarılırken, Başbakan Jacinda Ardern, ülkesinin dünyanın geri kalanını karşılamaya hazır olduğunu söyledi.
Ardern, alınan kararın ekonomik toparlanmayı hızlandırma çabalarının bir parçası olduğunu aktarırken, Temmuz 2022’de gerçekleşmesi planlanan açılma politikasının öne alındığını vurguladı.
Corona virüs pandemisinin yoğun olduğu dönemlerde Yeni Zelanda, sıkı uyguladığı Covid-19 önlemleri nedeniyle dünyanın geri kalanında örnek ülke olarak gösterilmişti.
Aşılama oranının yüzde 95 dolaylarında olduğu ülkede corona virüs pandemisinin başından bu yana 115 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Covid-19 pandemisinden önce, Yeni Zelanda’nın GSYİH’sında 11,5 milyar dolarlık paya sahip olan turizm endüstrisi, ülkede çalışanların yüzde 8’ini içinde barındırıyordu.