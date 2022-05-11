Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında uyguladığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda’nın temmuz sonu itibarıyla kapılarını tüm ülkelere açacağı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 10:08

Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açıyor - 1

hükümeti, 31 Temmuz’dan itibaren, Çin ve Hindistan gibi diğer ülkelerden gelenlere de kapılarını açma kararı aldı.

Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açıyor - 2

Bu tarihten başlayarak, kalkış öncesi zorunlu Covid-19 testi uygulamasının da kaldırılacağı aktarıldı.

Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açıyor - 3

Başbakan Jacinda Ardern, kaldırılan sınır tedbirlerinin, ülkeye vasıflı göçmen işçi akışını da artıracağını belirtti.

Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açıyor - 4

Ülke, sınırlarını geçen ay Avustralya vatandaşlarına ve aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu 50’den fazla Avrupa ülkesine açmıştı.

Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açıyor - 5

Küresel salgından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

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