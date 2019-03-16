Yeni Zelanda'da 49 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant cinayetten tutuklandı (Mahkemede bu işareti yaptı)
Yeni Zelanda'da iki camiye saldırıp 49 kişiyi öldüren 28 yaşındaki terörist Brenton Tarrant çıkarıldığı mahkemede cinayetten tutuklandı. Mahkemede kefalet talebinde bulunmayan teröristin 2016'yılında toplam 47 gün Türkiye'de kaldığı da ortaya çıktı.
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TERÖRİST BRENTON TARRANT TUTUKLANDIYeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında iki camiye saldıran terörist Brenton Tarrant, 49 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi de yaraladı. Terörist çıkarıldığı mahkemede cinayetten tutuklandı.
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Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde, iki camiye silahla saldıran 28 yaşındaki terörist Brenton Tarrant hakim karşısına çıkarıldı.
Terörist mahkemeye beyaz bir kıyafet ve elleri kelepçeli götürüldü.
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Kefalet talebinde bulunmadı, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.
Bir sonraki duruşma 5 Nisan'da görülecek. Saldırıyla ilgili biri Avustralya vatandaşı 3 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
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Teröristin duruşmada eliyle yaptığı işaret ise dikkat çekti. İşaretin beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen White Power, yani "beyaz güç hareketi" olduğu ifade edildi.
Teröristin duruşma sırasında basına servis edilen görüntülerinde yüzü gösterilmedi, bunun mahkeme kararı olduğu belirtildi.
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5İşaret parmaklarla W ve P harflerinin oluşturulmasıyla ortaya çıkıyor.
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6Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern katliamla ilgili yeni açıklamalar yaptı.
Brenton Tarrant'ın saldırıda 2'si yarı otomatik silah olmak üzere 5 silah kullandığını söyledi. Ardern, teröristin silah satın almak için yasal izninin olduğunu ifade etti, ülkedeki silah yasalarının değişeceğini de vurguladı
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7Ardern açıklamasında, "Silah yasalarımızın değişeceğini söyleyebilirim. Ayrıca Avustralya ile sınır kontrolleri sıkılaştırılacak ve bilgi paylaşımı geliştirilecek" ifadelerini kullandı.
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8Yeni Zelanda’da askeri tipte yarı-otomatik silah elde etmek için yasal yaş sınırı 16 ile 18 arasında değişiyor. Bir kere silah sahibi olunması için izin alındıktan sonra, istenildiği kadar silah satın alınabiliyor.
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9Teröristin geçmişte Türkiye'ye geldiği de belirlendi. Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında toplam 47 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu tespit edildi.
Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havalanındaki görüntüleri de ortaya çıktı. Teröristin Türkiye'de bulunduğu süre zarfında görüştüğü kişiler ve nerelere gittiği inceleniyor.
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10Brenton Tarrant'ın geçen yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da bulunduğu, Romanya, Macaristan, Pakistan, sırbistan ve Karabağ'ı da ziyaret ettiği belirtildi.
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11ABD Başkanı Donald Trump, terör saldırısına ilişkin, "Berbat bir şey" değerlendirmesinde bulundu. Saldırıyı düzenleyenlerin yazdığı manifestoyu görmediğini dile getiren Trump'ın "terör" kelimesini kullanmaması dikkat çekti.
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