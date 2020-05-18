Yeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okulda

Okulun ilk gününde geride kalan çok sayıda öğrenciyi minibüslerle taşıdıklarını ancak bunun sürdürülebilir bir seçenek olmadığını belirten Auckland Macleans Koleji Müdürü Steve Hargreaves, durumun sonraki günlerde de devamı halinde velilerle irtibata geçerek alternatif bulmalarını isteyeceğini söyledi.

Sosyal mesafe kuralları göz önüne alındığında okullara ulaşımın zor olduğunu kabul eden Eğitim Bakanı Chris Hipkins, "Okullar, düzenlemelerin yerinde olduğundan emin olmak için çok çalışıyor. Ebeveynlerin toplu araba ayarlaması gibi, çocuklarının okula gidebilmesini sağlamak için yapacakları çok şey var." ifadelerini kullandı.