Yeni Zelanda'da arazi almaktan göz ameliyatlarına: Milyarderler Dünya'nın sonuna nasıl hazırlanıyor?

Silikon Vadisi yöneticilerinden Rus oligarklara kadar dünyanın en zengin insanları, olası bir nükleer savaş ya da yeni bir ölümcül pandeminin ardından dünyanın çöküşüne hazırlık yapmak amacıyla Yeni Zelanda’dan arazi satın alıyor ve içinde silah ve yiyeceklerin bulunduğu sığınaklar inşa ettiriyor. Ülke, nüfus yoğunluğunun az olduğu bol arazisi ve temiz suyuyla güvenli ve politik olarak en istikrarlı yerlerden biri olarak görülüyor. Bununla birlikte milyarderin kıyamet için yaptıkları hazırlıklar sadece bununla sınırlı değil. Dünyanın sonu için sigorta yaptırmaktan, göz ameliyatına; okçuluk dersi almaktan, mühimmat depolamaya kadar pek çok faaliyet yürütülüyor.

İşte Facebook kurucularından Peter Theil'den Reddit CEO'su Steve Huffman'a mlyarderin olası kıyamet senaryonlarına ilişkin yaptıkları hazırlıklar...

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ntv.com.tr 04.08.2021 - 16:08

Dünyanın sonuyla ilgileniyorsanız, Yeni Zelanda ile de ilgileniyorsunuz. Son yapılan bilimsel bir araştırma, iklim felaketi, transatlantik siyasi düzenlerin düşüşü, yeniden canlanan nükleer terör gibi endişelerden bu uzak takımadaların olası bir kıyamet senaryosunda dünyanın en dayanıklı ülkesi olacağını gösterdi. DÜNYANIN SONU GELDİĞİNDE AYAKTA KALACAK 5 ÜLKE

DÜNYA SON İKİ YILDIR KIYAMETİN ÖNİZLEMESİNİ YAŞIYOR Bununla birlikte, dünya hali hazırda son iki yıldır küresel çapta yaşanan ölümcül bir pandemi, ekonomik krizler, küresel ısınma kaynaklı aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dünyanın çoğu yerinde evde kalınması emredilirken, insanlık, tuvalet kağıdı ve el dezenfektanları gibi ürünleri stoklanabileceklerinden daha hızlı satın aldıkları için kısa sürende tükendiğine tanıklık etti.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ BÜYÜK HAZIRLIKLAR İÇERİSİNDE Dünya, hali hazırda bir çöküş önizlemesi içerisindeyken, milyarderler daha büyük bir felakete hazırlanıyor. Silikon Vadisi'nden Wall Street'e, Hong Kong’dan Avustralya’ya dünyanın en zenginleri kıyamet hazırlığını tamamen başka bir düzeye taşıyor.

FACEBOOK'UN KURUCULARINDAN MİLYARDER PETER THİEL: YENİ ZELANDA ÜTOPİK BİR ÜLKE, YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN HARİKA BİR YER PayPal'ı kuran ve Facebook'un ilk yatırımcılarından olan milyarder risk sermayedarı Peter Thiel, Yeni Zelanda'yı “gelecek” olarak görüyor. Gelecek ile ilgili endişe taşıyan insanların, aynı zamanda kapitalizmin işleyişi hakkında da endişesi olmayı gerektiğini belirten Thiel, Yeni Zelanda’nın zengin doğal kaynaklarının, onu her zaman yeniden başlangıç için uygun bir ülke haline getirdiğini söyledi. Ülkeyi, "ütopya" olarak tanımlayan Thiel, ülkeden büyük bir arazi satın aldı ve 2011 yılında Yeni Zelanda vatandaşı oldu.

SENTETİK VİRÜS SALGINI, YAPAY ZEKANIN AYAKLANMASI, NÜKLEER SAVAŞ 2016 yılında, Silikon Vadisi'nin en etkili girişimcilerinden biri olan Sam Altman ise Thiel ile bir anlaşma yaptığını ve olası bir çöküş senaryosunda jetiyle Thiel’in Yeni Zelanda'daki mülkünde yerinin hazır olduğu söyledi. Altman’ın ifadelerine göre söz konusu kıyamet senaryoları arasında ise şunlar yer alıyor: Sentetik bir virüs salgını, yapay zekanın insanlığı ele geçirmesi, ve nükleer silahlı devletler arasındaki kaynak savaşı.

Bununla birlikte, pek çok milyarder Yeni Zelanda’da arazi almanın yanı sıra; yiyecek, silah ve diğer malzemeleri stoklayarak aktif olarak potansiyel çöküş senaryolarına hazırlanıyor.

Acil durum hazırlık ekipmanı satan şirketlerden oluşan koca bir "kıyamet patlaması" endüstrisi var.

Ayrıca Finder tarafından yapılan ve harcama alışkanlıklarını izleyen bir ankete göre, Amerikalıların tahminen yüzde 20'si bir tür kıyamet hazırlıklarına katılıyor. Ancak, ortalama bir Amerikalının nasıl hazırlanacağı, toplumdaki en zenginlerin yaptıklarının çok gerisinde kalıyor.

DÜNYANIN SONU İÇİN SİGORTA YAPTIRIYORLAR Dünyanın sonu için sigorta yaptırmak küresel elit yaşam tarzının bir paçası haline geldi ve bu durum Silikon Vadisi'nin en dikkate değer isimleri de bir istisna değil.

LASİK GÖZ AMELİYATI OLDU Reddit CEO'su Steve Huffman, 2017'de T bir felaket durumunda San Francisco'daki evi için motosiklet, silah ve cephane satın aldığını söyledi. "Derin Etki" filmini izledikten sonra olası felaket senaryoları için önlem almak için ilham aldığını söyledi. H Huffman, ayrıca bu tür bir felakette hayatta kalma olasılığını artırmak için lasik göz ameliyatı oldu. 2012'den 2014'e kadar Reddit'in CEO'su olarak görev yapan Yishan Wong da aynısını yaptı.

Risk sermayesi şirketi Mayfield Fund'ın genel müdürü Tim Chang ise bir felaket durumunda kendisi ve ailesi için içinde yaşam malzemeleri bulunan onlarca çanta sakladığını söyledi. Ayrıca, güvenli evler için Yeni Zelanda ve dünyanın pek çok yerinde gayrimenkul yatırımı yaptığını söyledi.

OK.ÇULUK DERSLERİ ALDI Eski Yahoo yöneticisi ve şu anki 500 Startups ortağı Marvin Liao, kıyamet koptuğunda ailesini koruyabilmek için okçuluk dersleri aldığını söyledi.





SİLİKON VADİSİ MİLYARDERLERİNİN YÜZDE 50'SİNDEN FALZASININ DÜNYANIN DEĞİŞİK YERLERİNDE GÜVENLİ SIĞINAKLARI VAR Diğer taraftan, kıyamet günü için gayrimenkul alımları da bir trend haline geldi. LinkedIn’in kurucu ortağı Reid Hoffman,"Silikon Vadisi’ndeki milyarder arkadaşlarını yüzde 50'sinden fazlasının ABD'de veya dünyanın başka yerlerinde bir tür kıyamet günü saklanma yeri edindiğini tahmin ettiğini söyledi.

San Francisco'da yaşayan eski bir Facebook ürün müdürü olan Antonio García Martínez ise Kuzeybatı Pasifik'te yer alan bir adada beş dönümlük arazi satın aldı. Adadaki evinde jeneratörler, güneş panelleri ve silahlar bulunuyor.

Öte yandan, milyarderin kıyamet hazırlıklarına yatırım yapmayı tercih etmelerinin birçok nedeni olabilir Birincisi, Huffman'ın da söylediği gibi, Silikon Vadisi'nin öfkeli kitlelerin insan işçilerin yerini alacak türden bir otomatik teknolojiyi inşa etmek için onlara misilleme yaptığında bir çıkış stratejisine ihtiyacı olabilir.