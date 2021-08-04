Yeni Zelanda'da arazi almaktan göz ameliyatlarına: Milyarderler Dünya'nın sonuna nasıl hazırlanıyor?

ntv.com.tr 04.08.2021 - 16:08 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 16:17
Dünyanın sonuyla ilgileniyorsanız, Yeni Zelanda ile de ilgileniyorsunuz. Son yapılan bilimsel bir araştırma, iklim felaketi, transatlantik siyasi düzenlerin düşüşü, yeniden canlanan nükleer terör gibi endişelerden bu uzak takımadaların olası bir kıyamet senaryosunda dünyanın en dayanıklı ülkesi olacağını gösterdi.
Bununla birlikte, dünya hali hazırda son iki yıldır küresel çapta yaşanan ölümcül bir pandemi, ekonomik krizler, küresel ısınma kaynaklı aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dünyanın çoğu yerinde evde kalınması emredilirken, insanlık, tuvalet kağıdı ve el dezenfektanları gibi ürünleri stoklanabileceklerinden daha hızlı satın aldıkları için kısa sürende tükendiğine tanıklık etti.
Dünya, hali hazırda bir çöküş önizlemesi içerisindeyken, milyarderler daha büyük bir felakete hazırlanıyor. Silikon Vadisi'nden Wall Street'e, Hong Kong’dan Avustralya’ya dünyanın en zenginleri kıyamet hazırlığını tamamen başka bir düzeye taşıyor.
PayPal'ı kuran ve Facebook'un ilk yatırımcılarından olan milyarder risk sermayedarı Peter Thiel, Yeni Zelanda'yı “gelecek” olarak görüyor. Gelecek ile ilgili endişe taşıyan insanların, aynı zamanda kapitalizmin işleyişi hakkında da endişesi olmayı gerektiğini belirten Thiel, Yeni Zelanda’nın zengin doğal kaynaklarının, onu her zaman yeniden başlangıç için uygun bir ülke haline getirdiğini söyledi. Ülkeyi, "ütopya" olarak tanımlayan Thiel, ülkeden büyük bir arazi satın aldı ve 2011 yılında Yeni Zelanda vatandaşı oldu.
2016 yılında, Silikon Vadisi'nin en etkili girişimcilerinden biri olan Sam Altman ise Thiel ile bir anlaşma yaptığını ve olası bir çöküş senaryosunda jetiyle Thiel’in Yeni Zelanda'daki mülkünde yerinin hazır olduğu söyledi. Altman’ın ifadelerine göre söz konusu kıyamet senaryoları arasında ise şunlar yer alıyor: Sentetik bir virüs salgını, yapay zekanın insanlığı ele geçirmesi, ve nükleer silahlı devletler arasındaki kaynak savaşı.
Bununla birlikte, pek çok milyarder Yeni Zelanda’da arazi almanın yanı sıra; yiyecek, silah ve diğer malzemeleri stoklayarak aktif olarak potansiyel çöküş senaryolarına hazırlanıyor.
Acil durum hazırlık ekipmanı satan şirketlerden oluşan koca bir "kıyamet patlaması" endüstrisi var.
Ayrıca Finder tarafından yapılan ve harcama alışkanlıklarını izleyen bir ankete göre, Amerikalıların tahminen yüzde 20'si bir tür kıyamet hazırlıklarına katılıyor. Ancak, ortalama bir Amerikalının nasıl hazırlanacağı, toplumdaki en zenginlerin yaptıklarının çok gerisinde kalıyor.
Dünyanın sonu için sigorta yaptırmak küresel elit yaşam tarzının bir paçası haline geldi ve bu durum Silikon Vadisi'nin en dikkate değer isimleri de bir istisna değil.
Reddit CEO'su Steve Huffman, 2017'de T bir felaket durumunda San Francisco'daki evi için motosiklet, silah ve cephane satın aldığını söyledi. "Derin Etki" filmini izledikten sonra olası felaket senaryoları için önlem almak için ilham aldığını söyledi. H
Huffman, ayrıca bu tür bir felakette hayatta kalma olasılığını artırmak için lasik göz ameliyatı oldu. 2012'den 2014'e kadar Reddit'in CEO'su olarak görev yapan Yishan Wong da aynısını yaptı.