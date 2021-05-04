Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu

Yeni Zelanda'da aşı yaptırmayan 9 gümrük görevlisinin işine son verildi. Sendikalar karara tepki gösterdi. Başbakan Ardern daha önce aşı yaptırmayanların kovulmayacağını söylemişti.

Abone ol Paylaş









ntv.com.tr 04.05.2021 - 16:48

Corona virüs salgınıyla mücadeleyi en baştan beri sıkı tutan Yeni Zelanda'da alınan bir karar tartışmalara neden oldu.

Yeni Zelanda yönetimi aşı yapmayı reddeden dokuz gümrük görevlisini işten kovdu. Wellington yönetimi gümrük görevlilerine Nisan sonuna kadar aşı yapmalarını şart koşmuştu.

Başbakan Jacinda Ardern daha önce yaptığı açıklamada aşı yaptırmayanların arka plandaki görevlere çekileceğini duyurmuştu.

Ancak gümrük yönetimi söz konusu dokuz kişiye arka planda iş bulunamadığını bu nedenle işten çıkarmaların gerçekleştiğini açıkladı.

Yeni Zelanda sadece gümrük görevlilerini değil yüksek riskli sınır ortamlarında çalışan herkesin 1 Mayıs'a kadar aşılanmasını istemişti.

İşten çıkarmaların ortaya çıkmasının ardından sendikalar olaya tepki gösterdi.

Sendikalar, "Zorunlu aşılamayı desteklemiyoruz ve aşı yaptırmamayı seçen işçilere karşı ayrımcılığı hoş görmeyeceğiz" dedi.

5 milyondan insanın yaşadığı Yeni Zelanda'da şimdiye kadar sadece 2 bin 623 vaka görüldü. Toplamda 26 Yeni Zelandalı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda nüfusa oranla Covid-19 vakaları sıralamasında 220 ülke ve idari bölge arasında 197. sırada.