Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu

Yeni Zelanda'da aşı yaptırmayan 9 gümrük görevlisinin işine son verildi. Sendikalar karara tepki gösterdi. Başbakan Ardern daha önce aşı yaptırmayanların kovulmayacağını söylemişti.

ntv.com.tr 04.05.2021 - 16:48

Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu - 1
Corona virüs salgınıyla mücadeleyi en baştan beri sıkı tutan Yeni Zelanda'da alınan bir karar tartışmalara neden oldu.
Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu - 2
Yeni Zelanda yönetimi aşı yapmayı reddeden dokuz gümrük görevlisini işten kovdu. Wellington yönetimi gümrük görevlilerine Nisan sonuna kadar aşı yapmalarını şart koşmuştu.
Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu - 3
Başbakan Jacinda Ardern daha önce yaptığı açıklamada aşı yaptırmayanların arka plandaki görevlere çekileceğini duyurmuştu.
Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu - 4
Ancak gümrük yönetimi söz konusu dokuz kişiye arka planda iş bulunamadığını bu nedenle işten çıkarmaların gerçekleştiğini açıkladı.
Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu - 5
Yeni Zelanda sadece gümrük görevlilerini değil yüksek riskli sınır ortamlarında çalışan herkesin 1 Mayıs'a kadar aşılanmasını istemişti.
Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu - 6
İşten çıkarmaların ortaya çıkmasının ardından sendikalar olaya tepki gösterdi.
Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu - 7
Sendikalar, "Zorunlu aşılamayı desteklemiyoruz ve aşı yaptırmamayı seçen işçilere karşı ayrımcılığı hoş görmeyeceğiz" dedi.
Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu - 8
5 milyondan insanın yaşadığı Yeni Zelanda'da şimdiye kadar sadece 2 bin 623 vaka görüldü. Toplamda 26 Yeni Zelandalı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Yeni Zelanda'da aşı olmayan gümrük çalışanları kovuldu - 9
Yeni Zelanda nüfusa oranla Covid-19 vakaları sıralamasında 220 ülke ve idari bölge arasında 197. sırada.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER