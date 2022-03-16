Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi

Aylarca fotoğraf ve evrak gönderdikten sonra geçen hafta bir e-postayla kötü haberi aldıklarını belirten Craig Brown, "Ne söyleyebilirim ki inanmadığımızı söyleyemeyiz çünkü onlara DNA bilgilerini verdik." dedi.

Craig Brown, e-postada "Sevgili Colin, ne yazık ki örnek bir patates değil ve aslında bir tür su kabağı yumrusu. Bu nedenle maalesef başvuruyu diskalifiye etmek zorundayız." ifadesinin yer aldığını aktardı.