Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi

Yeni Zelanda'da yaşayan bir çift evlerinin bahçesinde buldukları yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki patates için Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvuru da bulundu. Ancak Guinness ekibi, çiftin bulduğu yumrunun patates olmadığını bildirdi.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 11:43

Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi - 1

'da bahçelerinde çalışırken dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift, buldukları şeyin su kabağı yumrusu olduğunun belirlenmesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giremedi.

Hamilton yakınlarındaki küçük çiftliklerinin bahçesinde ağustos ayında buldukları 7,8 kilogramlık dev patatesin dünyanın en büyüğü olduğuna inanan Craig-Brown çifti, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvurdu.

Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi - 2

Ancak Guinness Rekorlar Kitabı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, çiftin bulduğu şeyin bir patates değil, bir çeşit su kabağı yumrusu olduğu ortaya çıktı.

Colin Craig-Brown, bulduğu şeyin kesinlikle patates gibi göründüğünü ve tadının patatese benzediğini ancak daha önce hiç su kabağı yumrusu yemediğini söyledi.

Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi - 3

Aylarca fotoğraf ve evrak gönderdikten sonra geçen hafta bir e-postayla kötü haberi aldıklarını belirten Craig Brown, "Ne söyleyebilirim ki inanmadığımızı söyleyemeyiz çünkü onlara DNA bilgilerini verdik." dedi.

Craig Brown, e-postada "Sevgili Colin, ne yazık ki örnek bir patates değil ve aslında bir tür su kabağı yumrusu. Bu nedenle maalesef başvuruyu diskalifiye etmek zorundayız." ifadesinin yer aldığını aktardı.

Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi - 4

Doug adını verdikleri yumruyu hala buzlukta sakladıklarını belirten Craig-Brown, "Her sosis çıkardığımda ona 'günaydın' diyorum. Harika bir karakter. Torunlarım ne zaman gelse, 'Doug'u görebilir miyiz?' diyorlar." diye konuştu.

Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi - 5

Craig-Brown, "Doug, dünyanın en büyük patates olmayanı." dedi.

Dünyanın en büyük patatesi rekoru, 2011’den bu yana İngiltere'nin Shepton Mallett kasabasından 4,98 kilogramlık bir patatese ait bulunuyor.

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