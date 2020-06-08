Yeni Zelanda'da hiç vaka kalmadı (Nasıl başardılar?)

Anadolu Ajansı 08.06.2020 - 10:45
Ardern, yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni tedbirler gereği tüm Yeni Zelandalılardan gittikleri yerleri telefonlarındaki uygulamayla veya yazarak kayıt altına almalarını istedi.
Başbakan Ardern’in, 27 Nisan'da ülkesinin Kovid-19'a karşı verdiği savaşı kazandığını ilan ettiği ülkede, son 17 gündür yeni vakaya rastlanmadı.
St Margaret's Auckland Hastanesi'nde tedavi gören 50’li yaşlardaki kadın hastanın da bugün taburcu edilmesiyle Yeni Zelanda’da aktif vaka kalmadı.
Covid-19 nedeniyle hastalanan 1504 kişiden 1482’si iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti