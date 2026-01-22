Yeni Zelanda’da kamp alanında heyelan. "Toprağın altından yardım çığlıkları duyduk"

Olay sırasında Mount Hot Pools kompleksinde bulunan Kanadalı turist Dion Siluch, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Masajdaydım, bir anda tüm oda sallanmaya başladı. Dışarı çıktığımda bir karavanın sürüklendiğini gördüm. Toprak kayması bana yaklaşık 10 metre kala durmuştu.” dedi.

Siluch, ilk anda bir aracın yoldan çıktığını sandığını, ancak kısa süre sonra dağın çöktüğünü fark ettiğini anlattı.

Turist, olaydan yaklaşık bir saat önce küçük bir toprak kayması daha gördüğünü ancak önemsemediğini söyledi. Daha sonra polis helikopterle bölgeye gelerek tahliye talimatı verdi.