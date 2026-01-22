Yeni Zelanda’da kamp alanında heyelan. "Toprağın altından yardım çığlıkları duyduk"
22.01.2026 11:17
AFP
Şiddetli yağışların ardından Yeni Zelanda’nın kuzeyinde bir kamp alanında heyelan yaşandı. Tonlarca toprağın altında kalan kampçılardan yardım çığlıkları duyulurken, çok sayıda kişiden haber alınamıyor.
YARDIM ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ
Yeni Zelanda’da şiddetli yağışların ardından bir kamp alanında toprak kayması yaşandı. Tonlarca toprağın altında kalan çok sayıda kişiden haber alınamıyor.
Toprak kayması, sönmüş bir volkan olan Mount Maunganui’nin eteklerindeki kamp alanında bulunan duş bloklarını tamamen çamura gömdü. Görgü tanıkları ve acil durum yetkilileri, enkaz altından kısa süreliğine yardım çığlıkları duyulduğunu söyledi.
"ARAZİ HALA HAREKET EDİYOR"
Olay yerinde gazetecilere konuşan Polis Yardımcısı Tim Anderson, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Arazi hala hareket ediyor, bu nedenle operasyon bir kurtarma görevi olarak yürütülüyor. Sayılar konusunda net konuşamam ama tek haneli rakamlardan söz edebiliriz.” dedi.
Gece boyunca etkili olan sağanak yağışların ardından bölgeyi vuran felaket sonrası, kurtarma ekipleri hayatta kalanları aramak için ağır iş makineleri kullandı.
Kamp alanında dağ yamacından kopan büyük toprak kütlesi, bazı karavanları ve bir havuz kompleksini sürükleyip ezdi.
"TOPRAK 10 METRE KALA DURDU"
Olay sırasında Mount Hot Pools kompleksinde bulunan Kanadalı turist Dion Siluch, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Masajdaydım, bir anda tüm oda sallanmaya başladı. Dışarı çıktığımda bir karavanın sürüklendiğini gördüm. Toprak kayması bana yaklaşık 10 metre kala durmuştu.” dedi.
Siluch, ilk anda bir aracın yoldan çıktığını sandığını, ancak kısa süre sonra dağın çöktüğünü fark ettiğini anlattı.
Turist, olaydan yaklaşık bir saat önce küçük bir toprak kayması daha gördüğünü ancak önemsemediğini söyledi. Daha sonra polis helikopterle bölgeye gelerek tahliye talimatı verdi.
İtfaiye ve Acil Durum Komutanı William Pike, kamp alanındaki kişilerin ilk anda enkazı kazmaya çalıştığını ve yardım seslerini duyduklarını belirtti. Ancak artçı toprak hareketleri riski nedeniyle ekiplerin kısa sürede herkesi alandan çektiğini söyledi.
Pike, o andan sonra yardım seslerinin duyulup duyulmadığı sorusuna “Bildiğim kadarıyla hayır.” yanıtını verdi.
Yeni Zelanda Herald gazetesine konuşan yürüyüşçü Mark Tangney ise çığlıkları duyunca yardıma koştuğunu anlattı. Tangney, “Tuvalet bloğunun çatısına çıkmış altı-sekiz kişiyle birlikte, içeriden ‘Yardım edin’ diye bağıran insanları kurtarmaya çalıştık. Bir süre sonra sesler kesildi” dedi.