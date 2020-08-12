Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 102 gün sonra dört kişilik bir ailede Covid-19 tespit edilmesi üzerine üçüncü seviye karantina önlemleri getirildi. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi. Ayrıca ülkede 19 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesi gündemde.

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ntv.com.tr 12.08.2020 - 09:40

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda yeni tip corona virüs salgınında en başarılı ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yeni Covid-19 vakaları tespit edilince ülkede önlemler yeniden devreye sokuldu. Auckland'daki vakalar 102 gün sonra Yeni Zelanda'da görülen ilk vakalar olma özelliğini taşıyor.

Aynı aileden dört kişide yeni tip corona virüs görülmesinin üzerine ülkenin en büyük kenti Auckland'da üçüncü seviye karantina önlemlerine gidildi.

Ülkedeki üçüncü seviye karantina kurallarına göre vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları talep ediliyor.

Ülkenin geri kalanında ise karantina uyarısı seviye ikiye yükseltildi. Dün açıklanan önlemlerin ilk aşamada cuma gününe kadar uygulanması bekleniyor.

Yeni Zelandalı yetkililer Covid-19 görülen ailenin karantinaya alındığını bildirdi. Bir aile üyesinin turistik bölgeleri ziyaret ettiğinin tespit edildiği aktarıldı. Corona hastası kadının temaslarının detaylıca incelendiği ifade edildi.

Ülkede dört yeni vakanın ardından bazı bölgelerde insanlar panik halinde marketlere akın etti.

Beş milyon insanın yaşadığı Yeni Zelanda'da şimdiye toplamda bin 570 vaka tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetmişti.

SEÇİMLER ERTELENEBİLİR Öte yandan Yeni Zelanda'da 19 Eylül tarihinde genel seçimlerin yapılması planlanıyordu.

Ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern seçim sürecini başlatan adım olan parlamentonun feshinin pazartesi gününe kadar askıya alındığını duyurdu.

Ardern, "Henüz bir karar vermek için çok erken ama gerektiği takdirde seçim tarihinde ufak bir esneklik yapılabilir" dedi.

Ardern seçimlerin ertelenmesi halinde yeni tarihin 21 Kasım'dan önce olacağını belirtti.