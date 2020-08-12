Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 102 gün sonra dört kişilik bir ailede Covid-19 tespit edilmesi üzerine üçüncü seviye karantina önlemleri getirildi. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi. Ayrıca ülkede 19 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesi gündemde.

ntv.com.tr 12.08.2020 - 09:40

Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 1
Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda yeni tip corona virüs salgınında en başarılı ülkelerden biri olarak gösteriliyor.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 2
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yeni Covid-19 vakaları tespit edilince ülkede önlemler yeniden devreye sokuldu. Auckland'daki vakalar 102 gün sonra Yeni Zelanda'da görülen ilk vakalar olma özelliğini taşıyor.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 3
Aynı aileden dört kişide yeni tip corona virüs görülmesinin üzerine ülkenin en büyük kenti Auckland'da üçüncü seviye karantina önlemlerine gidildi.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 4
Ülkedeki üçüncü seviye karantina kurallarına göre vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları talep ediliyor.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 5
Ülkenin geri kalanında ise karantina uyarısı seviye ikiye yükseltildi. Dün açıklanan önlemlerin ilk aşamada cuma gününe kadar uygulanması bekleniyor.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 6
Yeni Zelandalı yetkililer Covid-19 görülen ailenin karantinaya alındığını bildirdi. Bir aile üyesinin turistik bölgeleri ziyaret ettiğinin tespit edildiği aktarıldı. Corona hastası kadının temaslarının detaylıca incelendiği ifade edildi.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 7
Ülkede dört yeni vakanın ardından bazı bölgelerde insanlar panik halinde marketlere akın etti.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 8
Beş milyon insanın yaşadığı Yeni Zelanda'da şimdiye toplamda bin 570 vaka tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetmişti.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 9

SEÇİMLER ERTELENEBİLİR

Öte yandan Yeni Zelanda'da 19 Eylül tarihinde genel seçimlerin yapılması planlanıyordu.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 10
Ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern seçim sürecini başlatan adım olan parlamentonun feshinin pazartesi gününe kadar askıya alındığını duyurdu.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 11
Ardern, "Henüz bir karar vermek için çok erken ama gerektiği takdirde seçim tarihinde ufak bir esneklik yapılabilir" dedi.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 12
Ardern seçimlerin ertelenmesi halinde yeni tarihin 21 Kasım'dan önce olacağını belirtti.
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 13
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 14
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 15
Yeni Zelanda'da karantina önlemleri geri geldi: Seçimlerin ertelenmesi gündemde - 16

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