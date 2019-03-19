Yeni Zelanda’da kurbanlar için beyaz ayakkabı
Reuters, AP, AFP
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişi için anma törenleri devam ediyor.
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Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Federal Mecliste Kur'an-ı Kerim okundu.
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Federal Meclis’in terör saldırısı sonrası ilk oturumundan önce konuşan Meclis Başkanı Trevor Mallard, "Bugün bir grup dini lidere, birlik beraberliğimizin göstergesi olarak benimle Meclis salonuna girmelerini istedim. Dolayısıyla bugünkü açılış duamız normalden uzun olacak" dedi.
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Açılışın ardından hükümet adına ilk sözü alan Başbakan Ardern, konuşmasına "Esselamu aleyküm" diyerek başladı.
Terör saldırısında hayatını kaybedenleri anan Ardern, "Onlar Yeni Zelandalılardı, onlar bizdi. Onlar biz olduğu için biz onların yasını tutuyoruz" diye konuştu.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ardern, "Acınızı bütünüyle paylaşmamıza imkan yok ancak her aşamada sizin yanınızda olacağız" dedi.
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Teröstin adını anmayacağını belirten Arden, şu ifadeleri kullandı: “Terör saldırısıyla amaçladığı şeylerden biri de adını duyurmaktı. Ve işte bu yüzden onun adını andığımı bir daha duymayacaksınız. O bir terörist. O bir suçlu. O bir aşırılıkçı. Ama onun ismi benim konuşmalarımda geçmeyecek. Size de yalvarıyorum, teröristin adını duyurmaktansa, hayatını kaybedenlerin adlarını anın. O ismini duyurmak istemiş olabilir ama biz Yeni Zelanda'da ona bu imkanı vermeyeceğiz.”
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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, teröristi engellemeye çalışanlara ve onu yakalayan polislere gösterdikleri kahramanlık için teşekkür etti.
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Bu arada Yeni Zelanda halkı yas tutmaya devam ediyor.
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Saldırının yaşandığı Christchurch'teki farklı okullardan öğrenciler hayatını kaybedenleri anmak için haka dansı yaptı.
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Bir kilisenin önüne hayatını kaybedenleri için birer çift beyaz ayakkabı da bırakıldı.
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Kentte hayat da yavaş yavaş normale dönmeye başladı.
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Yaralıların tedavi edildiği hastane yakınındaki sokaklar dört günün ardından trafiğe açıldı.
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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.
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