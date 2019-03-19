Yeni Zelanda’da kurbanlar için beyaz ayakkabı

Açılışın ardından hükümet adına ilk sözü alan Başbakan Ardern, konuşmasına "Esselamu aleyküm" diyerek başladı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenleri anan Ardern, "Onlar Yeni Zelandalılardı, onlar bizdi. Onlar biz olduğu için biz onların yasını tutuyoruz" diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ardern, "Acınızı bütünüyle paylaşmamıza imkan yok ancak her aşamada sizin yanınızda olacağız" dedi.