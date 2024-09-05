Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti

TÖRENDE KAPA HAKA DANSI

Kraliçe Maori, kültürel çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahip ve “haka” dansı eğitimi aldı.

Tuheitia'nın özenle hazırlanmış ve birçok bölümü duygusal olan cenaze töreninin bir kısmına da haka dansı eşlik etti. Daha sonra tabutu bir waka (tekne) filosu tarafından Waikato Nehri boyunca taşınarak Taupiri Dağı'na götürüldü ve orada toprağa verildi.