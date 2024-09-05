Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti
Yeni Zelanda'da Maori Kralı Tuheitia Potatau, geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti. Kralın ölümünün ardından kızı Nga Wai Hono i te po, 27 yaşında tahta geçti. Yerli halk bu değişimi bir "yenilenme" olarak nitelendirildi.
KRAL HAYATINI KAYBETİ
Maori Monarşisinin 7. Kralı Tuheitia Potatau, kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti. Kralın tahtı, kızı Nga Wai Hono i te po'ya geçti.
Kral Tuheitia Potatau, 69 yaşıda toprağa verildi.
Tuheitia 1955 doğdu ve annesi Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu'nun ölümünün ardından 2006 yılında taç giydi.