Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti

Yeni Zelanda'da Maori Kralı Tuheitia Potatau, geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti. Kralın ölümünün ardından kızı Nga Wai Hono i te po, 27 yaşında tahta geçti. Yerli halk bu değişimi bir "yenilenme" olarak nitelendirildi.

Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti - 1

KRAL HAYATINI KAYBETİ

Maori Monarşisinin 7. Kralı Tuheitia Potatau,  kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti. Kralın tahtı, kızı Nga Wai Hono i te po'ya geçti.

Kral Tuheitia Potatau, 69 yaşıda toprağa verildi. 

Tuheitia 1955 doğdu ve annesi Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu'nun ölümünün ardından 2006 yılında taç giydi.

DÜNYA HABERLERİ

Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti - 2

KONSEY TARAFINDAN SEÇİLDİ

Nga Wai hono i te po, Tuheitia'nın en küçük çocuğu.

27 yaşındaki Nga Wai Hono i te po, Yeni Zelanda'nın yerli Maori şeflerinden oluşan bir konsey tarafından kraliçe olarak seçildi.

Ülkenin Kuzey Adası'nda düzenlenen bir törenle, 1858'de ilk Maori kralı için kullanılan İncil ile kutsandı.

Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti - 3

KUŞAKLARARASI DEĞİŞİM

Yeni kraliçe, kuşaklararası bir değişime işaret etti.

Birçok kişinin de bunu, bir yenilenme ve genç Maori üyeleri üzerinde olumlu bir etki olarak gördüğü aktarıldı. 

Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti - 4

TÖRENDE KAPA HAKA DANSI

Kraliçe Maori, kültürel çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahip ve “haka” dansı eğitimi aldı. 

Tuheitia'nın özenle hazırlanmış ve birçok bölümü duygusal olan cenaze töreninin bir kısmına da haka dansı eşlik etti. Daha sonra tabutu bir waka (tekne) filosu tarafından Waikato Nehri boyunca taşınarak Taupiri Dağı'na götürüldü ve orada toprağa verildi. 

Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti - 5

"ÜLKEMİZ YAS TUTACAK"

Yeni Zelanda'nın muhalefetteki İşçi Partisi lideri Chris Hipkins, kralın ölümünden kısa bir süre sonra “Ülkemiz yas tutacak. Hınzır bir mizah anlayışına sahip bir kraldı ama iyi bir adamdı. Yeni Zelandalıları bir araya getirmeye gerçekten odaklanmıştı” açıklamasını yaptı.

Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti - 6

BAŞBAKAN TÖRENE KATILMADI

Yeni Zelanda Başbakanı Christoper Luxon, Kral Tuheitia'yı “Maori ve tüm Yeni Zelandalılara olan bağlılığı ülke genelinde hissedilen” bir lider olarak övdü. Ancak Başbakan Luxon, Güney Kore'ye resmi bir ziyarette bulunduğundan cenaze törenine katılmadı.

Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti - 7

YAS YEDİ  GÜNE UZATILDI

Kiingi Tuheitia'nın resmi yas süresi, onu anmaya gelen büyük delegasyonları ağırlamak için normalde üç gün iken yedi güne uzatıldı.

Yeni Zelanda'da "toprağın insanları"nın kralı öldü: Maori'de kraliçe tahta geçti - 8

''TOPRAĞIN İNSANLARI"

Yeni Zelanda anakarasının yerli Polinezya halkı Maoriler, kendilerini "toprağın insanları" diye isimlendiriyor. Ülkede yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER