Yeni Zelanda'da uçuran fırtına: OHAL ilan edildi

Yeni Zelanda'da şiddetli fırtına ve yağışlar etkisni sürdürüyor. Başkent Wellington'a gelen ve giden tüm uçuşlar iptal edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların yürürken sürüklendiği görüldü.

Yeni Zelanda, şiddetli fırtına ve yağışlarla boğuşuyor.

Meteoroloji yetkilileri, güçlü bir bahar fırtınasının Güney Adası ve Kuzey Adası'nın güneyine yıkıcı rüzgarlar ve şiddetli yağmurlar getirmesi üzerine Canterbury bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

Başkent Wellington ve Canterbury'deki Christchurch'e gelen ve giden tüm uçuşlar iptal edildi, bazı tren seferleri askıya alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların yürürken sürüklendiği görüldü.

Başkent Wellington ve Canterbury'deki Christchurch'e gelen ve giden tüm uçuşlar iptal edildi, bazı tren seferleri askıya alındı ve kütüphaneler gibi birçok devlet kurumu kapatıldı. Yeni Zelanda Ulaştırma Ajansı da birçok yolu kapattı ve önemli elektrik kesintileri yaşandı.

Yeni Zelanda'yı etkisi altına alan şiddetli fırtınanın ülke genelinde yaklaşık 90 bin haneyi elektriksiz bıraktığı bildirildi.

Taşma riski bulunan nehirler konusunda uyarıda bulunan yetkililer, tehlikeli bölgelerdeki vatandaşlara olası tahliye durumuna hazırlanmaları çağrısı yaptı.

MetService, şiddetli kuzeybatı rüzgarlarının bugün Christchurch yakınlarında ve Güney Adası'nın alt kesimindeki kıyı bölgelerinde saatte 150 kilometreye, Wellington ve Wairarapa'nın bazı bölgelerinde ise saatte 140 kilometreye varan zarar verici rüzgarlar oluşturacağını belirtti.

Ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli yağmurların da beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji yetkilileri, başkent Wellington ve Canterbury dahil bazı bölgeler için "kırmızı alarm" uyarısı yayımladı ancak birkaç saat sonra bu uyarıları kaldırdı.

Wellington'da etkili olan fırtına sonucu 21 Ekim'de 1 kişi yaşamını yitirmişti.

