Yeni Zelanda'da uçuran fırtına: OHAL ilan edildi
Yeni Zelanda'da şiddetli fırtına ve yağışlar etkisni sürdürüyor. Başkent Wellington'a gelen ve giden tüm uçuşlar iptal edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların yürürken sürüklendiği görüldü.
Yeni Zelanda, şiddetli fırtına ve yağışlarla boğuşuyor.
Meteoroloji yetkilileri, güçlü bir bahar fırtınasının Güney Adası ve Kuzey Adası'nın güneyine yıkıcı rüzgarlar ve şiddetli yağmurlar getirmesi üzerine Canterbury bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.
Başkent Wellington ve Canterbury'deki Christchurch'e gelen ve giden tüm uçuşlar iptal edildi, bazı tren seferleri askıya alındı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların yürürken sürüklendiği görüldü.