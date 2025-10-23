Yeni Zelanda'da uçuran fırtına: OHAL ilan edildi

Başkent Wellington ve Canterbury'deki Christchurch'e gelen ve giden tüm uçuşlar iptal edildi, bazı tren seferleri askıya alındı ve kütüphaneler gibi birçok devlet kurumu kapatıldı. Yeni Zelanda Ulaştırma Ajansı da birçok yolu kapattı ve önemli elektrik kesintileri yaşandı.



Yeni Zelanda'yı etkisi altına alan şiddetli fırtınanın ülke genelinde yaklaşık 90 bin haneyi elektriksiz bıraktığı bildirildi.