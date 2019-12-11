Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında 6 ölü, 8 kayıp

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın patlamasından yaralı kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan 31 kişiden birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6’ya yükseldi. Halen tedavileri süren 30 yaralıdan 25’inin kritik durumda olduğunu bildirildi.

Polisin herhangi bir hayat belirtisi olmadığını açıkladığı yanardağ patlamasının yaşandığı Beyaz Ada'da mahsur kalan 8 kişiden henüz haber alınamadı.

Yanardağ patlamasında ölenlerin ve yaralıların isimleri henüz resmen açıklanmadı ancak patlamanın olduğu anda adada bulunan 47 mağdurdan 24’ü Avustralya, 9’u ABD, 5’i Yeni Zelanda, 4’ü Almanya, ikisi Çin, ikisi İngiltere ve birinin de Malezya vatandaşı olduğu kesinleşti.