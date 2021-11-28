Yeni Zelandalı milletvekili, doğuma bisiklet sürerek yetişti

Hastaneye gitmek için sabah 2'de ayrıldığımızda kasılmalarım o kadar da kötü değildi – ama vardıktan 10 dakika sonra 2-3 dakika arayla yoğunlaştı. Ve şaşırtıcı bir şekilde, şimdi babası gibi sağlıklı, mutlu uyuyan bir küçük çocuğumuz var” dedi.