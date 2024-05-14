Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası

Kudüs'te bulunan Te'omim Mağarası'nda 2 bin yıllık insan kafatasları, kandiller ve bronz hançerler keşfedildi. Geçen yıl yapılan kazılarda mağaranın önceden ne için kullanılmış olabileceği hakkında ürkütücü teorileri ortaya çıktı. İşte yer altı dünyasına açıldığı iddia edilen Te'omim Mağarası hakkında bilmedikleriniz...

Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası - 1

Arkeologlar geçen yıl yaptıkları keşiflerde Kudüs'teki Te'omim Mağarası'nın derinliklerinde saklı, antik çağlardan kalma  dini ritüellere  ve büyü uygulamalarına ait olduğu düşünülen kalıntılar buldu.

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Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası - 2

İnsan kafatası, hançerler ve çeşitli eşyaların bulunduğu mağaranın geçimişte büyücüler tarafından kullanılan ve ölülerin ruhlarını çağırmaya çalıştığı karanlık törenlerin yapıldığı bir yer olabileceği iddia edildi.

Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası - 3

Te'omim Mağarası, Kudüs'ün güneybatısında bulunan ve arkeolojik öneme sahip bir mağaradır. Bu mağara, Te'omim Dağları'nın eteklerinde yer alır ve antik dönemlere kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Geçen yıl yapılan kazılarda mağaranın önceden ne için kullanılmış olabileceği hakkında oldukça ürkütücü teorileri ortaya çıktı.

Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası - 4

Tarihi bölge, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, Abbasilere, Emeviler'den Romalılara kadar bir çok imparotorluğa ev sahipliği yaptı. Özellikle Roma dönemine ait olduğu düşünülen arkeolojik buluntuların keşfiyse dikkat çekti. Mağarada yapılan kazılarda, Roma dönemine ait baltalar, yağ lambaları ve insan kafatası gibi ilginç buluntular ortaya çıkarıldı.

Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası - 5

Arkeologlar, bu eşyaların ölüleri çağırmayla ilgili bazı karanlık ritüellerin bir parçası olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Te'omim Mağarası, bölgedeki antik yerleşimlerin ve kültürel geçmişin anlaşılması için önemli bir kaynak oluşturuyor. Arkeologlar, bu mağaradaki buluntuları inceleyerek antik dönemlerdeki dini  ritüel uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor.

Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası - 6

Geçmişte mağaralar ölüler diyarına açılan kapılar olarak görülüyordu. Bu da Te'omim'in geçmişte yer altı dünyasına açılan bir kapı olarak görüldüğünü öne sürüyor.

Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası - 7

YER ALTI DÜNYASINA AÇILAN KAPI

"Underworld" genellikle mitoloji ve efsanelerde geçen bir kavramdır. Genellikle ölüler diyarı veya ölülerin yaşadığı yer olarak kabul edilen "Underworld", yeraltı dünyası veya ölüler dünyası olarak da adlandırılabilir.

Mitolojik inançlara göre, ölülerin ruhları ölümden sonra bu dünyaya gelir ve "underworld" adı verilen bu yerde yaşamaya devam ederler.

Bu yer bazen cehennem veya cennet gibi zıt niteliklere sahip alanları içerebilir. Ölülerin ruhları, bu dünyada cezalandırılır veya ödüllendirilir.

Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası - 8

Te'omim Mağarası'nda bulunanlar belirsizliğini korurken arkalarında bıraktıkları eserler, geleceği tahmin etmek ve ruhları çağırmak için büyüyü gizlice nasıl kullandıklarına dair ipuçlarını ortaya koyuyor.

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