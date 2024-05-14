Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası
Kudüs'te bulunan Te'omim Mağarası'nda 2 bin yıllık insan kafatasları, kandiller ve bronz hançerler keşfedildi. Geçen yıl yapılan kazılarda mağaranın önceden ne için kullanılmış olabileceği hakkında ürkütücü teorileri ortaya çıktı. İşte yer altı dünyasına açıldığı iddia edilen Te'omim Mağarası hakkında bilmedikleriniz...
Arkeologlar geçen yıl yaptıkları keşiflerde Kudüs'teki Te'omim Mağarası'nın derinliklerinde saklı, antik çağlardan kalma dini ritüellere ve büyü uygulamalarına ait olduğu düşünülen kalıntılar buldu.