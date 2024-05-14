Yer altı dünyasına açılan kapı: Te'omim Mağarası

YER ALTI DÜNYASINA AÇILAN KAPI

"Underworld" genellikle mitoloji ve efsanelerde geçen bir kavramdır. Genellikle ölüler diyarı veya ölülerin yaşadığı yer olarak kabul edilen "Underworld", yeraltı dünyası veya ölüler dünyası olarak da adlandırılabilir.

Mitolojik inançlara göre, ölülerin ruhları ölümden sonra bu dünyaya gelir ve "underworld" adı verilen bu yerde yaşamaya devam ederler.

Bu yer bazen cehennem veya cennet gibi zıt niteliklere sahip alanları içerebilir. Ölülerin ruhları, bu dünyada cezalandırılır veya ödüllendirilir.