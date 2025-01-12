Yeraltı dünyasına açıldığı düşünülen 5 nokta! Türkiye'den de bir yer var!

Dünyanın dört bir yanında yeraltı dünyasına giriş olduğu iddia edilen yerler var. Geçmişte bu yerlerin, cehenneme açılan kapılar olduğuna inanılıyordu. Bilim insanları, inançların kökenlerini destekleyecek bazı şaşırtıcı bilimsel gerçeklerin olabileceğini açıkladı. İşte dünyanın dört bir yanında yeraltı dünyasına açıldığı iddia edilen beş ürkütücü nokta.

Yeraltı dünyasına açıldığı düşünülen 5 nokta! Türkiye'den de bir yer var! - 1

HİNNOM VADİSİ: CEHENNEMİN İLK ADI GEHENNA

İncil’in orijinal metinlerinde İsa’nın kullandığı “Gehenna” kelimesi, Kudüs yakınlarındaki Hinnom Vadisi’ne işaret ediyordu.

Çocuk kurbanlarının yapıldığı bu alan, birçok kişi tarafından lanetli ve korkutucu bir yer olarak kabul edilirdi.

Bazı kaynaklara göre burası günahkarların yakıldığı çöplük olarak kullanıldı; ancak bu iddiayı doğrulayan bir arkeolojik kanıt yok.

DÜNYA HABERLERİ

Yeraltı dünyasına açıldığı düşünülen 5 nokta! Türkiye'den de bir yer var! - 2

ÖLÜMCÜL GAZLARLA KAPLI HİERAPOLİS 

Pamukkale yakınlarında bulunan ve Frigler döneminde ana tanrıça Kibele kültünün merkezlerinden biri olarak faaliyet göstermiş Hierapolis Antik Kenti'nde  yeraltı dünyasına açıldığı düşünülen bir mağara bulunuyor.

Antik çağda buradan çıkan gazlar, hayvanları anında öldürüyor, rahiplere ise zarar vermiyordu. Modern bilim, bu gazların yüksek CO2 konsantrasyonundan kaynaklandığını doğruladı.

Yeraltı dünyasına açıldığı düşünülen 5 nokta! Türkiye'den de bir yer var! - 3

HEKLA YANARDAĞI

Orta Çağ’da Hekla Yanardağı, Hıristiyanlar tarafından cehennemin giriş kapısı olarak görülüyordu.
1104 yılında patlayan yanardağ, İzlanda’nın yarısını kül yağmuruna boğarak büyük bir korku saldı.

16. yüzyılda Alman bilgin Caspar Peucer, Hekla’nın dipsiz uçurumlarını cehennemin katlarıyla ilişkilendirdi.

Yeraltı dünyasına açıldığı düşünülen 5 nokta! Türkiye'den de bir yer var! - 4

ACTUN TUNİCHİL MUKNAL

Belize’de bulunan mağara, Maya mitolojisindeki yeraltı dünyası Xibalba’ya açılan kapı olarak biliniyor.

İçeride kristalleşmiş insan iskeletleri ve ritüel kurbanlara dair kanıtlar yer alıyor.

Araştırmacılar, bu kurbanların kuraklığı durdurmak için yapılan ritüel cinayetlerin bir parçası olduğunu düşünüyor.

Yeraltı dünyasına açıldığı düşünülen 5 nokta! Türkiye'den de bir yer var! - 5

St. PATRICK ARAFI

İrlanda’nın Station Adası’ndaki St. Patrick mağarası, Hristiyanlıkta araf fikrinin doğduğu yer olarak kabul ediliyor.

Orta Çağ metinlerine göre, burası Aziz Patrick'in Tanrı'dan bir vizyon alarak İrlandalı paganları Hristiyanlığa çekmek için kullandığı bir "cehennem provası" alanıydı.

12. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın dört bir yanından gelen hacılar, burada cehennem vizyonları yaşadığını ve ruhlarını arındırdığını iddia etti.

Mağara kapatılmış olsa da, ada hâlâ hacılar için önemli bir ziyaret noktası.

Yeraltı dünyasına açıldığı düşünülen 5 nokta! Türkiye'den de bir yer var! - 6

Her biri tarihle, mitlerle ve doğaüstü hikayelerle harmanlanmış bu yerler, günümüzde cehennemi dünyada deneyimlemek isteyen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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