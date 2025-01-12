Yeraltı dünyasına açıldığı düşünülen 5 nokta! Türkiye'den de bir yer var!
Dünyanın dört bir yanında yeraltı dünyasına giriş olduğu iddia edilen yerler var. Geçmişte bu yerlerin, cehenneme açılan kapılar olduğuna inanılıyordu. Bilim insanları, inançların kökenlerini destekleyecek bazı şaşırtıcı bilimsel gerçeklerin olabileceğini açıkladı. İşte dünyanın dört bir yanında yeraltı dünyasına açıldığı iddia edilen beş ürkütücü nokta.
HİNNOM VADİSİ: CEHENNEMİN İLK ADI GEHENNA
İncil’in orijinal metinlerinde İsa’nın kullandığı “Gehenna” kelimesi, Kudüs yakınlarındaki Hinnom Vadisi’ne işaret ediyordu.
Çocuk kurbanlarının yapıldığı bu alan, birçok kişi tarafından lanetli ve korkutucu bir yer olarak kabul edilirdi.
Bazı kaynaklara göre burası günahkarların yakıldığı çöplük olarak kullanıldı; ancak bu iddiayı doğrulayan bir arkeolojik kanıt yok.