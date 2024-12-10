Yeraltında duruşma: Netanyahu ilk kez sanık kürsüsünde

PURO VE ŞAMPANYALAR

Netanyahu, milyarder bir Hollywood yapımcısından, kişisel ve ticari çıkarları konusunda kendisine yardımcı olması karşılığında on binlerce dolar değerinde puro ve şampanya kabul etmekle suçlanıyor.

Ayrıca kendisi ve ailesi hakkında olumlu haberler yapılması karşılığında medya patronları için avantajlı düzenlemeleri teşvik etmekle de suçlanıyor.