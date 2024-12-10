Yeraltında duruşma: Netanyahu ilk kez sanık kürsüsünde
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasında ifade vermek üzere Tel Aviv'de mahkemeye çıktı. Netanyahu, milyarder bir Hollywood yapımcısından, kişisel ve ticari çıkarları konusunda kendisine yardımcı olması karşılığında on binlerce dolar değerinde puro ve şampanya kabul etmekle suçlanıyor. Netanyahu'ya yönelik bir diğer suçlama da medya patronlarına yönelik teşvik.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasında ilk kez ifade vermek üzere Tel Aviv'deki mahkemeye ulaştı.
Mahkemeye çıkmasını defalarca ertelemeye çalışan Netanyahu, İsrail'in ceza davasıyla karşı karşıya kalan ilk başbakanı.
Netanyahu üç ayrı davada rüşvet, dolandırıcılık ve kamu güvenini ihlal suçlamalarıyla karşı karşıya.