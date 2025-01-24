Yeraltındaki gizemli dağlar: Everest’i gölgede bırakan devasa yapılar keşfedildi
Bilim insanları, Dünya’nın derinliklerinde Everest’in 100 katı büyüklüğünde iki devasa yapı keşfetti. Afrika ve Pasifik Okyanusu’nun altında, yer kabuğunun yaklaşık 2 bin kilometre altında bulunan bu yapılar, en az yarım milyar yıl öncesine dayanıyor. Sismik dalgalarla ortaya çıkan bu gizemli dağlar, Mars büyüklüğündeki Theia adlı bir gezegenin kalıntıları olma ihtimaliyle dikkat çekiyor.
Everest’in 8 bin 800 metrelik zirvesi dünyanın en yüksek noktası olarak bilinse de, bilim insanları Dünya’nın derinliklerinde Everest’ten 100 kat daha yüksek, kıta büyüklüğünde iki devasa yapı keşfetti. Afrika ve Pasifik Okyanusu’nun altına gömülü bu yapılar, yer kabuğunun 2 bin kilometre altında yer alıyor.