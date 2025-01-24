Yeraltındaki gizemli dağlar: Everest’i gölgede bırakan devasa yapılar keşfedildi

Araştırmalar, bu devasa yapıların en az yarım milyar yıllık olduğunu ve hatta Dünya’nın oluşumuna kadar uzanabileceğini gösteriyor. Bu durum, mantonun sürekli hareket ederek karıştığına dair geleneksel düşünceyi sorguluyor. Bu yapılar, mantonun harekete rağmen bozulmadan kalabildiğini ortaya koyuyor.