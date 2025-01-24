Yeraltındaki gizemli dağlar: Everest’i gölgede bırakan devasa yapılar keşfedildi

Bilim insanları, Dünya’nın derinliklerinde Everest’in 100 katı büyüklüğünde iki devasa yapı keşfetti. Afrika ve Pasifik Okyanusu’nun altında, yer kabuğunun yaklaşık 2 bin kilometre altında bulunan bu yapılar, en az yarım milyar yıl öncesine dayanıyor. Sismik dalgalarla ortaya çıkan bu gizemli dağlar, Mars büyüklüğündeki Theia adlı bir gezegenin kalıntıları olma ihtimaliyle dikkat çekiyor.

Yeraltındaki gizemli dağlar: Everest’i gölgede bırakan devasa yapılar keşfedildi - 1

Everest’in 8 bin 800 metrelik zirvesi dünyanın en yüksek noktası olarak bilinse de, bilim insanları Dünya’nın derinliklerinde Everest’ten 100 kat daha yüksek, kıta büyüklüğünde iki devasa yapı keşfetti. Afrika ve Pasifik Okyanusu’nun altına gömülü bu yapılar, yer kabuğunun 2 bin kilometre altında yer alıyor.

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Yeraltındaki gizemli dağlar: Everest’i gölgede bırakan devasa yapılar keşfedildi - 2

SİSMİK DALGALARLA ORTAYA ÇIKTILAR 

Bu yapılar, depremlerden yayılan sismik dalgaların davranışlarını inceleyen bilim insanları tarafından keşfedildi. Depremler sırasında yayılan dalgalar, bu yoğun ve sıcak bölgelerden geçerken yavaşlıyor, zayıflıyor veya yön değiştiriyor. "Büyük Düşük Sismik Hız İlleri" (LLSVP) olarak adlandırılan bu yapılar, mantonun derinliklerinde bulunuyor. 

Yeraltındaki gizemli dağlar: Everest’i gölgede bırakan devasa yapılar keşfedildi - 3

Araştırmalar, bu devasa yapıların en az yarım milyar yıllık olduğunu ve hatta Dünya’nın oluşumuna kadar uzanabileceğini gösteriyor. Bu durum, mantonun sürekli hareket ederek karıştığına dair geleneksel düşünceyi sorguluyor. Bu yapılar, mantonun harekete rağmen bozulmadan kalabildiğini ortaya koyuyor.

Yeraltındaki gizemli dağlar: Everest’i gölgede bırakan devasa yapılar keşfedildi - 4

ÇARPIŞMANIN İZLERİ Mİ?

Bazı bilim insanları, bu yapıların 4 milyar yıl önce Dünya’ya çarpan Mars büyüklüğündeki "Theia" adlı gezegenin kalıntıları olabileceğini öne sürüyor. Theia’nın Dünya ile çarpışması sonucu Ay’ın oluştuğu düşünülüyor. Çarpışma sırasında gezegenin bazı kalıntılarının alt mantoya yerleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Yeraltındaki gizemli dağlar: Everest’i gölgede bırakan devasa yapılar keşfedildi - 5
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