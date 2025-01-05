Yerin altında 9 saat: Blinken, İsrail'deki toplantıyı anlattı

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'a konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 7 Ekim saldırılarından hemen sonra İsrail'i ziyaret ettiğini belirten Blinken, yerin altı kat altında dokuz saat süren bir toplantıya katıldığını aktardı. Bu toplantıda Gazze'ye yönelik insani yardım için saatlerce mücadele ettiğini öne süren Blinken, "Gazze'deki tek bir Filistinliye bile yardım ulaştırılmasını istemeyen bir kalabalık vardı." ,ifadelerini kullandı. İşte Blinken'ın dikkat çeken açıklamaları...

Yerin altında 9 saat: Blinken, İsrail'deki toplantıyı anlattı - 1

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan gazetesi New York Times'a konuştu. 

ABD'nin Dışişleri Bakanı, her şeye rağmen dünyanın dört yıl öncesinden daha iyi olduğunu düşünüyor.

Blinken burada, İsraille ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Yerin altında 9 saat: Blinken, İsrail'deki toplantıyı anlattı - 2

GAZZE'DE NELER OLUYOR?

Biden yönetimi sona ererken, Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmalar devam ediyor.Son Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Filistinlilerin ölüm sayısı 45 bin olarak belirlendi.

Gazze nüfusunun yüzde 90'ından fazlası şu anda yerinden edilmiş durumda. Nüfus açlıktan ve soğuktan ölürken, şeritteki tüm hastaneler harabeye dönmüş durumda.

Kasım ayında bir BM komitesi, İsrail'in savaş uygulamalarının "soykırım özelliklerine uygun" olduğunu tespit eden bir rapor yayınladı.

Yerin altında 9 saat: Blinken, İsrail'deki toplantıyı anlattı - 3

YERİN ALTI KAT ALTINDA DOKUZ SAAT

Tüm bu verilere istinaden Blinken'a, "İsrail, Gazze'de savaşın gerektirdiği kurallara saygı gösterdi mi?" sorusu yöneltildi.

Blinken bu soruya yanıt olarak, "Biz bunu derinlemesine inceledik ve incelemeye devam ediyoruz. 7 Ekim'den beş gün sonra İsrail'e yaptığım ilk ziyarette, ekibimle birlikte Tel Aviv'deki ordu karargahında, Başbakanın da aralarında bulunduğu hükümet üyeleri ile yerin altı kat altında dokuz saat geçirdim." ifadelerini kullandı.

Yerin altında 9 saat: Blinken, İsrail'deki toplantıyı anlattı - 4

"DOKUZ SAAT BOYUNCA SAVUNDUM"

Filistinlilere insani yardım ulaştırılması konusunu tartıştıklarını belirten Blinken, "Gazze'deki tek bir Filistinliye bile yardım ulaştırılmasını istemeyen kalabalığa karşı bunu dokuz saat boyunca savundum." dedi.

Yerin altında 9 saat: Blinken, İsrail'deki toplantıyı anlattı - 5

"BIDEN'I ARADIM"

Başkan Biden birkaç gün sonra İsrail'e gelmeyi planladığını aktaran Blinken, tartışma sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tehdit ettiğini belirtti.

ABD'li bakan, "Tartışma sırasında, başbakana, insani yardıma izin verilmemesi durumunda başkanı arayacağımı ve gelmemesini söyleyeceğimi söyledim. Başkanı arayıp benle aynı fikirde olduğundan emin oldum, aynı şekilde düşünüyordu." diye konuştu.

Yerin altında 9 saat: Blinken, İsrail'deki toplantıyı anlattı - 6

UKRAYNA SAVAŞI DA SORULDU

Blinken'a aynı zamanda Ukrayna savaşının akıbeti de soruldu.

Dışişleri bakanı, "Bunlar Ukraynalıların vermesi gereken kararlar. Geleceklerinin nerede olduğuna ve oraya nasıl ulaşmak istediklerine karar vermeleri gerekiyor. Şu anda haritada çizilen çizginin çok fazla değişeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER