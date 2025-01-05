Yerin altında 9 saat: Blinken, İsrail'deki toplantıyı anlattı
Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'a konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 7 Ekim saldırılarından hemen sonra İsrail'i ziyaret ettiğini belirten Blinken, yerin altı kat altında dokuz saat süren bir toplantıya katıldığını aktardı. Bu toplantıda Gazze'ye yönelik insani yardım için saatlerce mücadele ettiğini öne süren Blinken, "Gazze'deki tek bir Filistinliye bile yardım ulaştırılmasını istemeyen bir kalabalık vardı." ,ifadelerini kullandı. İşte Blinken'ın dikkat çeken açıklamaları...
DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan gazetesi New York Times'a konuştu.
ABD'nin Dışişleri Bakanı, her şeye rağmen dünyanın dört yıl öncesinden daha iyi olduğunu düşünüyor.
Blinken burada, İsraille ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.