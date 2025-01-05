Yerin altında 9 saat: Blinken, İsrail'deki toplantıyı anlattı

GAZZE'DE NELER OLUYOR?

Biden yönetimi sona ererken, Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmalar devam ediyor.Son Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Filistinlilerin ölüm sayısı 45 bin olarak belirlendi.

Gazze nüfusunun yüzde 90'ından fazlası şu anda yerinden edilmiş durumda. Nüfus açlıktan ve soğuktan ölürken, şeritteki tüm hastaneler harabeye dönmüş durumda.

Kasım ayında bir BM komitesi, İsrail'in savaş uygulamalarının "soykırım özelliklerine uygun" olduğunu tespit eden bir rapor yayınladı.