Yerinden edilen Filistinlilerin sığınağı Gazze'deki stadyum oldu

İsrail'in geçen hafta kuşatma altına aldığı Cibaliye mülteci kampı, Filistinliler için artık bir sığınak olmaktan çıktı. Buradan kaçmak zorunda kalan siviller, Gazze'deki Yermuk Stadyumu'na sığındı. Cibaliye'de son bir haftada 150 kişi öldürüldü.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığınağı Gazze'deki stadyum oldu - 1

İsrail'in bir haftadan fazla süredir saldırı altında tuttuğu Gazze'deki Cibaliye mülteci kampından çok sayıda Filistinli kaçmak zorunda kaldı.

Cibaliye'de yerinden edilen Filistinliler, başka seçenekleri olmadığı için Gazze'deki bir futbol stadyumunda hayatlarına devam etmeye çalışıyor.

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Yerinden edilen Filistinlilerin sığınağı Gazze'deki stadyum oldu - 2

"BİZİM İÇİN YER YOKTU"

İsrail saldırılarından kaçanlardan biri de Neriman Tawil.

Tawil, Reuters'a yaptığı açıklamada maruz kaldıkları zorunlu göç sürecini anlattı.

Tawil, şunları söyledi: “Ebu İskenderr'den kaçtık, tahliye emri çıkardılar ve gitmemizi söylediler. Oradan ayrıldık ve Yarmuk Stadyumu'na gittik, okullara gittik ama okullar dolu ve kalabalıktı ve bizim için yer yoktu. Bu yüzden biz de insanlarla dolu olan Yermuk Stadyumu'na geldik.”

Yerinden edilen Filistinlilerin sığınağı Gazze'deki stadyum oldu - 3

EN AZ 29 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık görevlileri, İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 29 Filistinlinin öldüğünü açıkadı.

Ordu, binlerce insanın mahsur kaldığı Cibaliye bölgesinde ilerlemeye devam ediyor.

Bölge sakinleri, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve tarihi mülteci kamplarının en büyüğü olan Cibaliye'yi havadan ve karadan vurmaya devam ettiğini söyledi.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığınağı Gazze'deki stadyum oldu - 4

"HAMAS'IN YENİDEN TOPARLAMASINI ENGELLEMEK İÇİN"

İsrail ordusu son günlerde Cibaliye ve yakın bölgelerde operasyon yürüten güçlerin, militan olduklarını iddia ettiği çok sayıda  kişiyi öldürdüğünü, silahlar tespit ettiğini ve askeri altyapıyı dağıttığını öne sürmüştü.

Bu bölgedeki operasyon bir hafta önce başlamış ve ordu, Hamas'ın yeniden toparlanmasını önlemeyi amaçladığını söylemişti.

Hamas, savaşçılarının sivil bölgeleri üs olarak kullandığı iddialarını reddediyor.

Filistinli sağlık yetkilileri, geçtiğimiz hafta Cibaliye'de öldürülenlerin sayısının 150 civarında olduğunu belirtiyor.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığınağı Gazze'deki stadyum oldu - 5
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