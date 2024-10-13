Yerinden edilen Filistinlilerin sığınağı Gazze'deki stadyum oldu
İsrail'in geçen hafta kuşatma altına aldığı Cibaliye mülteci kampı, Filistinliler için artık bir sığınak olmaktan çıktı. Buradan kaçmak zorunda kalan siviller, Gazze'deki Yermuk Stadyumu'na sığındı. Cibaliye'de son bir haftada 150 kişi öldürüldü.
İsrail'in bir haftadan fazla süredir saldırı altında tuttuğu Gazze'deki Cibaliye mülteci kampından çok sayıda Filistinli kaçmak zorunda kaldı.
Cibaliye'de yerinden edilen Filistinliler, başka seçenekleri olmadığı için Gazze'deki bir futbol stadyumunda hayatlarına devam etmeye çalışıyor.