Yerinden edilen Filistinlilerin sığınağı Gazze'deki stadyum oldu

"HAMAS'IN YENİDEN TOPARLAMASINI ENGELLEMEK İÇİN"

İsrail ordusu son günlerde Cibaliye ve yakın bölgelerde operasyon yürüten güçlerin, militan olduklarını iddia ettiği çok sayıda kişiyi öldürdüğünü, silahlar tespit ettiğini ve askeri altyapıyı dağıttığını öne sürmüştü.

Bu bölgedeki operasyon bir hafta önce başlamış ve ordu, Hamas'ın yeniden toparlanmasını önlemeyi amaçladığını söylemişti.

Hamas, savaşçılarının sivil bölgeleri üs olarak kullandığı iddialarını reddediyor.

Filistinli sağlık yetkilileri, geçtiğimiz hafta Cibaliye'de öldürülenlerin sayısının 150 civarında olduğunu belirtiyor.