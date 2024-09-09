Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı

"BÜYÜK BİR KANUNSUZLUK ORTAMI"

Haaretz'in haberinde, silahlı sivillerin bir köyü yağmalayabileceği ve kimsenin onları durdurmayacağı veya sonrasında adalete teslim etmeyeceği bir durumu mümkün kılmak için büyük bir kanunsuzluk ortamına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Henüz kadın ve çocukları getirmeyen köylüler, döner dönmez kendilerini yerleşimcilerin taciz ettiğini anlatıyor.