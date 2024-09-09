Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı

Gazze Şeridi'nde savaş 339. gününde tüm hızıyla devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik İsrail zulmü de savaşla beraber etkisini artırarak yayılıyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, yasadışı yerleşimcilerin bölgedeki bir köyü yıkmasını haberleştirdi. Filistinliler, yerleşimci şiddeti nedeniyle, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı küçük bir Filistin köyü olan Zanuta'da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Aylar sonra İsrail mahkemesinin kararıyla geri dönmelerine izin verilen Filistinliler evlerinin olması gereken bölgede şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı...

Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı - 1

TIRMANAN YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ

Filistinliler savaşın başında Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı küçük bir Filistin köyü olan Zanuta'yı, yerleşimcilerden korktukları için terk etti.

Bir mahkeme kararı geri dönmelerine izin verdi ancak geçen sürede yasa dışı yerleşimciler evlerinin çoğunu yıktı.

Şimdi ise askeri hükümet evlerin yeniden inşasına izin vermiyor.

DÜNYA HABERLERİ

Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı - 2

YERLEŞİMCİLER OKULU DA YIKTI

Köyde yaşayan 36 ailenin geçmişteki deneyimlerini hatırlayarak attığı bu adım temelsiz çıkmadı.

Yakınlardaki yasadışı Yahudi yerleşimlerinde yaşayanlar gerçekten de köyü basarak oradaki yapılara zarar verdi.

Köyde bulunan neredeyse tüm evlerle birlikte köy okulunun da bombalanmış gibi yıkılması dikkat çekti.

Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı - 3

"BÜYÜK BİR KANUNSUZLUK ORTAMI"

Haaretz'in haberinde, silahlı sivillerin bir köyü yağmalayabileceği ve kimsenin onları durdurmayacağı veya sonrasında adalete teslim etmeyeceği bir durumu mümkün kılmak için büyük bir kanunsuzluk ortamına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Henüz kadın ve çocukları getirmeyen köylüler, döner dönmez kendilerini yerleşimcilerin taciz ettiğini anlatıyor.

Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı - 4

ALTI KÖY BOŞALTILMIŞTI

İsrailli insan hakları örgütü B'tselem'in saha araştırmacısı Nasser Navacah, bölgedeki 6 köyün savaş sırasında yerleşimci şiddeti yüzünden boşaltıldığını belirtti.

Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı - 5

SADECE TOPRAK İŞGALİ DEĞİL

Yasadışı yerleşimlerde yaşayanlar, yalnızca Filistinlilerin topraklarına el koymakla kalmıyor.

Ağaçları kesmek, çobanlara saldırmak, sürülerin üstüne köpeklerini göndermek gibi şiddet eylemleri de gerçekleştiriyorlar.

Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı - 6

BATI ŞERİA'DA SAYI NEREDEYSE YARIM MİLYON

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarında yerleşmiş durumda.

Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı - 7

Filistinli yetkililerin açıkladığı rakamlara göre, 7 Ekim'den beri 18 Filistinli, İsrailli yerleşimci şiddetinde can verdi.

Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı - 8
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