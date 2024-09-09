Yerleşimci şiddeti büyüyor: Köyüne dönen Filistinliler, evlerini yerinde bulamadı
Gazze Şeridi'nde savaş 339. gününde tüm hızıyla devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik İsrail zulmü de savaşla beraber etkisini artırarak yayılıyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, yasadışı yerleşimcilerin bölgedeki bir köyü yıkmasını haberleştirdi. Filistinliler, yerleşimci şiddeti nedeniyle, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı küçük bir Filistin köyü olan Zanuta'da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Aylar sonra İsrail mahkemesinin kararıyla geri dönmelerine izin verilen Filistinliler evlerinin olması gereken bölgede şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı...
TIRMANAN YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ
Filistinliler savaşın başında Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı küçük bir Filistin köyü olan Zanuta'yı, yerleşimcilerden korktukları için terk etti.
Bir mahkeme kararı geri dönmelerine izin verdi ancak geçen sürede yasa dışı yerleşimciler evlerinin çoğunu yıktı.
Şimdi ise askeri hükümet evlerin yeniden inşasına izin vermiyor.