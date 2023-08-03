"Yeryüzünde yürüyen ilk insan" 45 bin yıl sonra geri döndü
Bilim insanları, yeryüzünde ilk kez yürüyen modern insanlardan (homo sapiens) birini, 45 bin yıl sonra yeniden canlandırdı. Zlatý kůň adlı kadının insanlığın kökenlerine dair bilinmeyeleri açığa çıkarması bekleniyor.
İLK HOMO SAPİENSLERDEN BİRİ
Brezilya, Avustralya ve İtalya'dan akademisyenlerden oluşan uluslararası bir ekip, dünya üzerinde yürümüş olan “en eski insan”ın yüzüne hayat verdi. Bu olağanüstü keşif, 70 yıl önce Çekya'da bulunan kadının kırık kafatasının dijital modeline dayanıyor. Zlatý kůň ya da altın at olarak adlandırılan kadının yaklaşık 45 bin yıl önce yaşadığı ve modern insanların atalarının Afrika'dan göç etmesinin ardından Avrasya'da yaşayan ilk homo sapienslerden biri olduğu düşünülüyor.