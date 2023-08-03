"Yeryüzünde yürüyen ilk insan" 45 bin yıl sonra geri döndü

Yüz yaklaştırma olarak bilinen yüz yeniden yapılandırma süreci, adli tıp çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bir teknik. Bu vakada ekibin antik kafatasına doğrudan erişimi yoktu. Bunun yerine, daha önce bu yılın başlarında Tutankamon'un yüzünü yeniden oluşturmak için kullanılan kaydedilmiş ölçümleri ve referans görüntüleri kullanıldı.