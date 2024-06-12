Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi

El Salvador'da 2 bin tutuklu ülkenin en büyük hapishanesine nakledildi. Mahkumların sevki sırasında ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. Tutuklular, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak tanımlanan 40 bin kişilik mega hapishaneye nakledildi. Burada mahkumiyetini sürdüren mahkumlar zor koşullar altında tutukluluklarını sürdürüyor.

Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi - 1

2 BİN TUTUKLU NAKLEDİLDİ

Dünyanın en büyük hapishanelerin ev sahipliği yapan El Salvador'da çete üyesi olmakla suçlanan 2 bin tutuklu, çeşitli cezaevlerinden ülkenin mega hapishanesine nakledildi.

Haber: Derya Altay

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Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi - 2

TUTUKLULARA İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Yüzlerce tutuklu avluda elleri başlarının üzerinde konumlandırılmış halde yere oturturuldu. Tutukluların sadece iç çamaşırlarıyla oturduğu ve ayaklarının zincirlenmiş olduğu dikkat çekti.

Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi - 3

40 BİN KİŞİLİK MEGA HAPİSHANE

Tutukluların gönderildiği dev cezaevinin kapasitesi 40 bini buluyor. Devasa cezaevi kompleksi 410 dönümlük bir alanı kaplıyor.

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi" Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.

Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi - 4

"ÇETELERLE MÜCADELENİN SEMBOLÜ"

Hapishane gece gündüz 600 asker ve 250 polis tarafından korunuyor.

Buradaki tutukluların kullandığı demir yataklarda minder ve yastık bulunmuyor.

Devlet başkanı Nayib Bukele inşa ettirdiği bu cezaevini ülkesinin çetelerle mücadelesinin sembolü olarak görüyor.

Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi - 5

80 BİN ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

2022'de suç çetelerine atfedilen cinayet dalgasının ardından 80 bin kişi gözaltına alınmış ve görülmemiş büyüklükte bir hapishane inşa edilmesine karar verilmişti.

El Salvador dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden.

Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi - 6

CİNAYET ORANLARINI DÜŞÜREN BAŞKAN

Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin 2019'da iktidara gelmesiyle ülkede cinayet oranlarında ciddi bir düşüş yaşandı.

Bukele bu durumu çetelere karşı aldığı önlemlere bağlıyor.

Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi - 7

HİÇBİR SUÇ YÖNELTİLMEDEN SUÇLANDILAR

El Salvador hükümetinin çetelere karşı yürüttüğü savaşın bir parçası olarak, şüphelilerin topluca tutuklanması insan hakları örgütleri tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

Bazı şüphelilerin hiçbir suç yöneltilmeden hapishanede tutulduklarına dikkat çekiliyor.

Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi - 8
Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi - 9
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