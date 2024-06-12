Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi
El Salvador'da 2 bin tutuklu ülkenin en büyük hapishanesine nakledildi. Mahkumların sevki sırasında ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. Tutuklular, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak tanımlanan 40 bin kişilik mega hapishaneye nakledildi. Burada mahkumiyetini sürdüren mahkumlar zor koşullar altında tutukluluklarını sürdürüyor.
2 BİN TUTUKLU NAKLEDİLDİ
Dünyanın en büyük hapishanelerin ev sahipliği yapan El Salvador'da çete üyesi olmakla suçlanan 2 bin tutuklu, çeşitli cezaevlerinden ülkenin mega hapishanesine nakledildi.
Haber: Derya Altay