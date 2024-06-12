Yeryüzündeki cehennem! 2 bin mahkum acımasız cezaevine nakledildi

40 BİN KİŞİLİK MEGA HAPİSHANE

Tutukluların gönderildiği dev cezaevinin kapasitesi 40 bini buluyor. Devasa cezaevi kompleksi 410 dönümlük bir alanı kaplıyor.

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi" Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.