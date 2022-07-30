Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'yi basmaya çalışan Sadr Hareketi destekçileri güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Sert müdahale sonucu en az 60 kişi yaralandı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 30.07.2022 - 13:20

Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 1

Iraklı güçler, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge kapısındaki beton bariyerleri aşıp içeri girmeye çalışan Sadr destekçilerine karşı ses bombasıyla karşılık verdi.

Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 2

Müdahale sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Dört kişini durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 3

rak Sağlık Bakanlığı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaptığı protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 4

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gösterilerde yaralanan 60 kişinin Bağdat’taki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 5

Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.

Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 6

Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani’yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran’a karşı sloganlar atmıştı.

Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 7
Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 8
Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 9
Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 10
Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale - 11

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