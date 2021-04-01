Yetişkin nüfusunun yüzde 90’ından fazlasını aşılayan Cebelitarık’ta hayat normale döndü

"CEBELİTARIK HALKINA MİNNETTARIM"

Diğer taraftan, Cebelitarık vatandaşı olmayanlar ve temel sektörlerde çalışan işçiler de Cebelitarık'ın aşılama programına dahil edildi. İspanya’da sağlık çalışanı olan ve Cebelitarık’ı ziyaret eden Clara Luise Manzano, bu kadar kısa sürede aşı oldukları için bölge halkına minnettar olduğunu ifade ederek, "Her iki yer arasında büyük bir karşıtlık görüyorum. Şimdi, İspanya'dan maskemle geliyorum ve Cebelitarık'a geldiğimde onu çıkarıyorum” dedi.