Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor

ntv.com.tr - Reuters 15.07.2020 - 13:46
İngiliz sanatçı Marc Quinn, Colston'un bir zamanlar bulunduğu yerde yumruğunu havaya kaldıran siyahi bir kadını kadını tasvir bir heykel inşa etti.
Quinn, sanat eserini hazırlarken; Bristol sakini Jen Reid'in geçen ay gösteriden eve dönerken boş kaidenin üzerine tırmanırken görüldüğü bir fotoğrafından esinlendi.
Quinn, Jen Reid ile temasa geçmesinin ardından siyah reçine kullanarak fotoğraftaki anın gerçek boyutlu bir heykelini üretti. Sanatçı, hekelinin “Jen'in fikir ve deneyimlerinin, geçmişinin, bugününün ve daha iyi bir gelecek umudunun somutllaştırılmasını ve yükselişini” temsil ettiğini söyledi.
Bununla birlikte, "Güç Dalgalanması (Jen Reid) 2020" adlı çalışmayı meydana dikmek için sanatçının yetkililerden izin almadığı, bu yüzden heykelin kalıcı olmayacağı düşünülüyor. Quinn, heykelin satılması durumunda elde edilen geliri, siyah tarihini okul müfredatına dahil edilmesini teşvik eden iki hayır kurumuna beğışlayacağını belirtti.
Geçen Mayıs ayında, 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
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