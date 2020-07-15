Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor

"İYİ BİR GELECEK UMUDUNUN TASVİRİ"

Quinn, Jen Reid ile temasa geçmesinin ardından siyah reçine kullanarak fotoğraftaki anın gerçek boyutlu bir heykelini üretti. Sanatçı, hekelinin “Jen'in fikir ve deneyimlerinin, geçmişinin, bugününün ve daha iyi bir gelecek umudunun somutllaştırılmasını ve yükselişini” temsil ettiğini söyledi.