Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor

ABD’li siyahi George Floyd’un geçen Mayıs ayında beyaz bir polis tarafından öldürülmesi tüm dünyada öfkeye neden oldu, ardından ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler dün dünyaya yayıldı. Irkçı bir tarihe sahip olan ülkelerde ise köle tacirlerinin heykelleri birer birer yıkılmaya devam ediyor. İngiltere’de bir sanatçı protestocular tarafından nehre atılan Edward Colston anıtının yerine bir Black Lives Matter protestocusunun heykelini dikti.

ntv.com.tr - Reuters 15.07.2020 - 13:46

Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor - 1
Bir ay önce, İngiltere'nin Bristos şehrindeki  Black Lives Matter göstericileri,  17. yüzyılın ünlü köle tüccarlarından Edward Colston'un heykelini devirip Avon Nehri'ne attığında dünya çapında manşetlerde yer aldılar.
Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor - 2

ŞEHRİN YENİ YÜZÜ

Şimdi ise kentin meydanının barışçıl bir yüzü var: Bir  Black Lives Matter (Siyahi Hayatlar Önemlidir) protestocusu..
Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor - 3

İngiliz sanatçı Marc Quinn, Colston'un bir zamanlar bulunduğu yerde yumruğunu havaya kaldıran siyahi bir kadını kadını tasvir bir heykel inşa etti. 

Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor - 4

Quinn, sanat eserini hazırlarken; Bristol sakini  Jen Reid'in geçen ay gösteriden eve dönerken boş kaidenin üzerine tırmanırken görüldüğü bir fotoğrafından esinlendi.

Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor - 5

"İYİ BİR GELECEK UMUDUNUN TASVİRİ"

Quinn, Jen Reid ile temasa geçmesinin ardından siyah reçine kullanarak fotoğraftaki anın gerçek boyutlu bir heykelini üretti. Sanatçı, hekelinin “Jen'in fikir ve deneyimlerinin, geçmişinin, bugününün ve daha iyi bir gelecek umudunun somutllaştırılmasını ve yükselişini” temsil ettiğini söyledi.

Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor - 6

HEYKEL KALICI OLMAYABİLİR

Bununla birlikte,  "Güç Dalgalanması (Jen Reid) 2020" adlı çalışmayı meydana dikmek için sanatçının yetkililerden izin almadığı, bu yüzden heykelin kalıcı olmayacağı düşünülüyor.  Quinn, heykelin satılması durumunda elde edilen geliri, siyah tarihini okul müfredatına dahil edilmesini teşvik eden iki hayır kurumuna beğışlayacağını belirtti.

Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor - 7

GEORGE FLOYD’UN NEFES ALAMIYORUM FERYADI TÜM DÜNYADA YANKILANDI

Geçen Mayıs ayında, 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor - 8
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.Görüntüler , önce ABD’de sonra dünyada siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirmiş ve pek çok ülkede protestolara neden olmuştu.
Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor - 9

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Yıkılan köle taciri heykelinin yerinde Black Lives Matter protestocusu yükseliyor - 10

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