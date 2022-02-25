Yılan Adası'nda büyük savunma: Ukraynalı askerin son sözleri ortaya çıktı

"RUS SAVAŞ GEMİSİ DEFOL GİT"

Ruslar, Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'na yaklaşırken, Rus subayı "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" dedi.

Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen subaya "Rus savaş gemisi, defol git” yanıtını verdi.