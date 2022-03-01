Yılan Adası'nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde

Haberler - NTV - ntv.com.tr 01.03.2022 - 10:10
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ikinci gününde Rusların, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 17 hektarlık küçük Yılan Adası'nı da ele geçirdiği bildirildi.
Ruslar, Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'na yaklaşırken, Rus subayı "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" dedi.
Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen subaya "Rus savaş gemisi, defol git” yanıtını verdi.
Ukraynalı askerlerin canları pahasına adayı savunmaları gündem oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 13 Ukraynalı askerin öldüğünü açıklayarak, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları ‘kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" dedi.
Ancak Ukrayna yönetimi, adayı koruyan 13 askerin hayatta olduğunu duyurdu.
Ukrayna donanmasınından yapılan açıklamada "Kardeşlerimizin hayatta ve iyi olduğunu duymaktan çok mutluyuz" ifadesi kullanıldı.
Askerlerin Rus ordusu tarafından esir alındığı belirtiliyor.
Rusya ordusu daha önce askerlerin öldürüldüğü yönündeki haberleri yalanlamıştı.
Rus devlet televizyonu da askerlerin teslim olduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Ancak görüntülerin gerçek olup olmadığı doğrulanamamıştı.