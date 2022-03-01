Yılan Adası'nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde

Rusya'nın Ukrayna saldırısının ilk günlerinde Yılan Adası'nda Rus askerlerine karşı koyarken öldüğü belirtilen 13 Ukrayna askerin ölmediği ortaya çıktı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada askerlerin iyi ve sağlıklı olduğunu öğrendikleri belirtildi.

Haberler - NTV - ntv.com.tr 01.03.2022 - 10:10

Yılan Adası'nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde - 1

'nın 'ya saldırısının ikinci gününde Rusların, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 17 hektarlık küçük Yılan Adası'nı da ele geçirdiği bildirildi.

CANLARI PAHASINA ADAYI SAVUNUP TESLİM OLMADILAR (VİDEO)

Yılan Adası'nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde - 2

Ruslar, Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'na yaklaşırken, Rus subayı "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" dedi.

Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen subaya "Rus savaş gemisi, defol git” yanıtını verdi.

Yılan Adası'nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde - 3

13 ASKERİN HAYATTA OLDUĞU AÇIKLANDI

Ukraynalı askerlerin canları pahasına adayı savunmaları gündem oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 13 Ukraynalı askerin öldüğünü açıklayarak, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları ‘kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" dedi.

Ancak Ukrayna yönetimi, adayı koruyan 13 askerin hayatta olduğunu duyurdu.

Yılan Adası'nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde - 4

ASKERLER, RUS ORDUSUNUN ELİNDE

Ukrayna donanmasınından yapılan açıklamada "Kardeşlerimizin hayatta ve iyi olduğunu duymaktan çok mutluyuz" ifadesi kullanıldı.

Askerlerin Rus ordusu tarafından esir alındığı belirtiliyor.

Yılan Adası'nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde - 5

Rusya ordusu daha önce askerlerin öldürüldüğü yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Rus devlet televizyonu da askerlerin teslim olduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Ancak görüntülerin gerçek olup olmadığı doğrulanamamıştı.

Yılan Adası'nda öldüğü sanılan 13 asker Rusların elinde - 6

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