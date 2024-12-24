Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm yemek ne anlama geliyor? 100 yıllık gelenek

Sıra dışı ritüelde, gece yarısı her biri bir ayı simgeleyen 12 üzüm yenir. Her üzüm, o ay için dilek tutma veya niyet belirleme fırsatı sunar. Peki, bu geleneğin sırrı nedir? İyi şansı ve bereketi garanti altına almak için 12 üzümü bir masanın altında oturarak yemek gerekir. Bazı TikTok kullanıcıları, bu adımın ritüelin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunsa da, zorunlu olmadığını söyleyenler de var.