Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm yemek ne anlama geliyor? 100 yıllık gelenek
Dünyada milyonlarca kişiye umut kapısı olan yaygın bir inanışa göre, hayatına aşk, para, huzur ve sağlık çekmek isteyen bireyler, yeni yıl gecesi masanın altında 12 üzüm yemek zorunda. 1880'li yıllarda ortaya çıktığı tahmin edilen bu ritüel nedeniyle, birçok kişi şimdiden manavlarda üzüm aramaya başladı.
Yılbaşı gecesi, masanın altında 12 üzüm yemek, bazı kesimler tarafından batıl bir inanç olarak görülse de, milyonlarca kişi bu ritüel sayesinde hayallerine kavuşabileceğini düşünüyor.