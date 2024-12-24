Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm yemek ne anlama geliyor? 100 yıllık gelenek

Dünyada milyonlarca kişiye umut kapısı olan yaygın bir inanışa göre, hayatına aşk, para, huzur ve sağlık çekmek isteyen bireyler, yeni yıl gecesi masanın altında 12 üzüm yemek zorunda. 1880'li yıllarda ortaya çıktığı tahmin edilen bu ritüel nedeniyle, birçok kişi şimdiden manavlarda üzüm aramaya başladı.

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm yemek ne anlama geliyor? 100 yıllık gelenek - 1

Yılbaşı gecesi, masanın altında 12 üzüm yemek, bazı kesimler tarafından batıl bir inanç olarak görülse de, milyonlarca kişi bu ritüel sayesinde hayallerine kavuşabileceğini düşünüyor.

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Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm yemek ne anlama geliyor? 100 yıllık gelenek - 2

Bu ilginç geleneğin tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, 1880’lerde İspanyollar ve Fransızlar tarafından ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Günümüzde hala Barselona, Madrid ve Bilbao gibi büyük şehirlerde, insanlar bir araya gelerek masanın altında 12 üzüm yiyor ve yeni yıl için hep birlikte geri sayım yapıyor.

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm yemek ne anlama geliyor? 100 yıllık gelenek - 3

Sıra dışı ritüelde, gece yarısı her biri bir ayı simgeleyen 12 üzüm yenir. Her üzüm, o ay için dilek tutma veya niyet belirleme fırsatı sunar. Peki, bu geleneğin sırrı nedir? İyi şansı ve bereketi garanti altına almak için 12 üzümü bir masanın altında oturarak yemek gerekir. Bazı TikTok kullanıcıları, bu adımın ritüelin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunsa da, zorunlu olmadığını söyleyenler de var.

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm yemek ne anlama geliyor? 100 yıllık gelenek - 4

Son zamanlarda, çeşitli sosyal medya platformları sayesinde ilgi gören bu gelenek, aşkı arayan kişiler için de ilham kaynağı oldu. Bazı inanışlara göre, bu ritüel yalnızca dileklerinizi gerçekleştirmekle kalmıyor, kötü enerjileri ve negatif ruhları da çevrenizden uzaklaştırıyor.

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