Yılbaşı öncesi Omicron kısıtlamaları: Avrupa ülkeleri, hangi önlemleri aldı?

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 22.12.2021 - 12:52 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 13:32
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kludge, kıtadaki ülkeleri Omicron varyantı yayıldıkça Covid-19 vakalarında “önemli bir artışa” hazırlanmaları konusunda uyardı. Kludge, koruma için ek doz aşıların yaygın olarak kullanılmasını tavsiye etti.
Bununla birlikte Kluge, Avusturya’nın başkenti Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Omicron'un ortaya çıkmasından bu yana yeni varyantın Avrupa bölgesindeki 53 ülkenin en az 38'inde tespit edildiğini ve Danimarka, Portekiz ve da dahil olmak üzere birçok ülkede hali hazırda baskın varyant olduğunu söyledi.
Kluge, “Başka bir fırtınanın geldiğini görebiliriz. Haftalar içinde, Omicron bölgenin daha fazla ülkesinde egemen olacak ve zaten gergin olan sağlık sistemlerini eşiğin daha da ilerisine itecek” diye konuştu.
DSÖ'nün Avrupa bölgesi, Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin yanı sıra Türkiye'yi de içeriyor. DSÖ verileri, bölgenin son haftalarda dünyanın herhangi bir yerindeki nüfus büyüklüğüne kıyasla en yüksek sayıda Covid-19 vakası bildirdiğini gösteriyor. Omicron'dan önce bile yetkililer, resmi verilerin yanı sıra bölgede 700 ölümün daha gerçekleştiği konusunda uyarmıştı.
Diğer taraftan, DSÖ’nün Cenevre'deki genel merkezi, güçlendirici aşıların en savunmasız olanlar için saklanmasını tavsiye etti, ancak Kluge, "Güçlendirici, Omicron'a karşı en önemli savunmadır" diyerek ek dozların herkese uygulanmasını söyledi.
Kluge, ayrıca şu ana kadar Avrupa'daki erken Omicron vakalarının yüzde 89'unun öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi yaygın Covid-19 semptomlarıyla ilişkili olduğunu söyledi. Çoğu vakanın 20'li ve 30'lu yaşlardaki yetişkinler arasında bildirildiğini ve başlangıçta şehirlerde sosyal ve işyeri toplantılarında yayıldığını da sözlerine ekledi.
Kluge, "Yeni Covid-19 enfeksiyonlarının çokluğu, daha fazla hastaneye yatışa ve sağlık sistemlerinde ve diğer kritik hizmetlerde yaygın kesintilere yol açabilir. Hükümetler ve yetkililer, sağlık altyapılarını gelecek bir Covid-19 dalgasına hazırlamalı” dedi.
Bununla birlikte, DSÖ’nün uyarısının ardından, bazı Avrupa ülkeleri yeni kısıtlamalar getireceklerini açıkladı.
Almanya, 28 Aralık'tan itibaren özel toplantıları 10 kişiyle sınırlayacağını gece kulüplerinin kapatılacağını duyurdu. Bu tarihten sonra futbol maçlarının da kapalı kapılar ardında gerçekleşeceği belirtildi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, "Corona virüs Noel tatili yapmıyor. Üstümüze gelmeye başlayan Omicron dalgasını es geçemeyiz” dedi.
Portekiz, ülkedeki barların ve gece kulüplerinin 26 Aralık'tan itibaren kapanacağı ve 9 Ocak’a kadar evden çalışmanın zorunlu olacağını duyurdu. Açık havadaki buluşmaların ise 10 kişi ile sınırlı olacağını bildirdi.
Rekor düzeyde Covid-19 vakasının görüldüğü Finlandiya'da ise 24 Aralık’tan itibaren barlar ve restoranlar saat 22:00'de kapanmak zorunda kalacak. 28 Aralık'tan itibaren üç hafta boyunca restoranların sınırlı oturma ile 18:00'de kapanması gerekecek. AB'nin Schengen bölgesinden gelen yolcuların ise negatif bir Covid testi göstermesi gerekecek.
İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede Covid-19 ile enfekte olan kişilerin altıncı ve yedinci günlerde negatif test etmeleri halinde karantinayı 10 yerine yedi gün sonra sonlandırabileceklerini duyurdu. Başbakan Boris Johnson daha önce Noel'den önce İngiltere için herhangi bir yeni kısıtlamayı reddetmişti. Ancak, Daily Mail gazetesi Johnson’ın 48 saat içinde kalabalık etkinlerin iptaline ve insanların kapalı mekanlarda eğlenmesini engelleyecek olan bir kısıtlama kararı açıklayacağını öne sürdü.
Diğer taraftan, İsveç'te barlar, kafeler ve restoranlar sadece oturan misafirlere hizmet verebilecek ve insanlardan mümkünse evden çalışmaları istenecek.
Hollanda ise geçen Pazartesi günü sıkı bir karantina ilan etti. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 14 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olacak önlemlerle uzaktan çalışılması tavsiye edildi ve şletmelerde çalışma saati kısıtı getirildi.
Buna göre; giyim mağazaları gibi zorunlu olmayan mağazalar ve zorunlu olmayan hizmetlere ilişkin işletmeler (örneğin restoran ve kafeler, temas gerektiren mesleklerin icra edildiği kuaför gibi işletmeler, eğlence ve hayvanat bahçeleri, sağlıklı yaşam merkezleri, sinema, tiyatro ve konser salonları gibi sanat ve kültür merkezleri) 05:00 ile 17:00 saatleri arasında açık olacak. . Süpermarketler, evcil hayvan mağazaları, eczaneler, gözlükçüler ve toptancılar gibi temel mağazalar ile avukat ve noter gibi spesifik hizmet veren yerler 05:00 ile 20:00 saatleri arasında açık olabilecek.
İskoçya 26 Aralık'tan itibaren iç ve dış mekanlarda bir araya gelebilecek kişi sayısına sınırlama getirdi. Buna göre, açık havada düzenlenen etkinlikler, 500 kişi ile sınırlandırılacak.
Fransa'nın başkenti Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen geleneksel havai fişek gösterileri iptal edilirken, halka mümkün oldukça kalabalık etkinliklerden kaçınması tavsiye edildi.