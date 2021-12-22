Yılbaşı öncesi Omicron kısıtlamaları: Avrupa ülkeleri, hangi önlemleri aldı?

DSÖ'nün Avrupa bölgesi, Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin yanı sıra Türkiye'yi de içeriyor. DSÖ verileri, bölgenin son haftalarda dünyanın herhangi bir yerindeki nüfus büyüklüğüne kıyasla en yüksek sayıda Covid-19 vakası bildirdiğini gösteriyor. Omicron'dan önce bile yetkililer, resmi verilerin yanı sıra bölgede 700 ölümün daha gerçekleştiği konusunda uyarmıştı.

Diğer taraftan, DSÖ’nün Cenevre'deki genel merkezi, güçlendirici aşıların en savunmasız olanlar için saklanmasını tavsiye etti, ancak Kluge, "Güçlendirici, Omicron'a karşı en önemli savunmadır" diyerek ek dozların herkese uygulanmasını söyledi.