Yılbaşını bu yemeklerle karşılamak uğursuzluk getiriyor: Uğursuzluğun davetçisi 9 yemek
Yılbaşı kutlamaları, farklı kültürlerde pek çok ritüel ve gelenekle zenginleşir. Özellikle yurt dışında yaşayan bazı toplumlar, yeni yıla girerken hangi yiyeceklerin sofralarında yer alacağına büyük önem verir. Bu kültürel inanışlar doğrultusunda, bazı yiyeceklerin yılbaşı menüsüne dahil edilmesi uğursuzluk getirebileceği gerekçesiyle kesinlikle tercih edilmez. İşte tavuktan ıstakoza kadar, yeni yıl sofralarında yer almaması gerektiğine inanılan bazı yiyecekler ve bu inanışların ardındaki nedenler:
Yeni yılın ilk dakikaları, taze umutlarla dolu bir başlangıcı temsil ederken, dünyanın birçok yerinde yılbaşı sofraları büyük bir anlam taşır. Yeni yılı karşılamak için hazırlanan bu özel sofralar, sadece lezzetli yemeklerden oluşmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli inanışlar ve ritüellerle süslenir. Pek çok kültürde, yılbaşında hangi yemeği tükettiğinizin yeni yılın nasıl geçeceğini etkilediğine inanılır. Bazı yiyecekler bereket, şans ve mutluluğu çağırırken, bazıları ise uğursuzluk getirdiği düşünülerek sofralardan uzak tutulur.