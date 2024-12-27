Yılbaşını bu yemeklerle karşılamak uğursuzluk getiriyor: Uğursuzluğun davetçisi 9 yemek

EKMEK

Bazı kültürel inanışlara göre, yılbaşında ekmek tüketmek uğursuzluk getirebilir. Bu inanış, ekmeğin sade ve temel bir besin olmasıyla ilişkilendirilir. Yeni yıl gibi özel bir günde temel ve sıradan bir yiyecek tüketmenin, yıl boyunca sıkıntılarla dolu bir yaşamı çağırabileceği düşünülür. Ayrıca, bazı toplumlarda ekmeğin “yetinmek” ve “idare etmek” anlamına geldiğine inanılır; bu da kişinin yeni yılda refah yerine zorluklarla karşılaşacağı şeklinde yorumlanır.