Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021)

125 ülkeden 4 bin 315 fotoğrafçının katıldığı ve 74 bin 470 fotoğrafın yarıştığı "Yılın Basın Fotoğrafları" (World Press Photo Awards) yarışmasında kazananlar belli oldu. Danimarka gazetesi Politiken muhabiri Mads Nissen’in Brezilya’daki 85 yaşındaki bir kadının hemşiresiyle şeffaf bir perde arkasından kucakladığı fotoğrafı birincilik ödülü kazandı. Yarışmaya Covid-19 pandemisinin yanı sıra, iklim değişikliği, Beyrut limanındaki patlama, George Floyd’un ölümünün ardından dünyada yapılan ırkçılık karşıtı protestolar ve DAEŞ tarafından işkence yapılan Ezidi kadınların hikayeleri de damga vurdu.

İşte bu yıla damga vuran karelerle dünyada yaşananların çarpıcı özeti...

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 16.04.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 12:27

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 1

SALGININ YAŞATTIĞI TÜM DUYGULAR AYNI KAREDE

Beş aylık tedavisinin ardından şeffaf bir  “kucaklama perdesi” ile hemşiresiyle lk kez kucaklaşan 85 yaşındaki Brezilyalı bir kadının “sevgi ve şefkat”ı sembolize ettiği fotoğraf yılın en iyi basın fotoğrafı seçildi. Küresel salgını tasvir eden bir  fotoğrafın seçimi, 360 binden  Brezilya’da olmak üzere, 3 milyonu aşkın kişinin yaşamını yitirmesine neden olan pandeminin hakim olduğu bir yılda neredeyse  kaçınılmazdı.

Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı’nın jüri üyesi Kevin WY Lee, "Covid-19'un bu ikonik görüntüsü, savunmasızlık, kayıp ve ayrılık, ölüm, ama daha da önemlisi hayata meydan okumayı anlatıyor. Salgının yaşattığı duyguların hepsi bir anda toplanıyor.  Resme yeterince uzun süre bakarsanız, uçmanın ve umudun sembolü olan kanatlar görürsünüz” ifadelerini kullandı.

Nissen tarafından Danimarka gazetesi Politiken için çekilen fotoğraf, prestijli yarışmanın “Genel Haberler” kategorisinde de birincilik ödülünü kazandı. Nissen, “Bu görüntünün ana mesajı empatidir. Sevgi ve şefkattir "dedi.

Fotoğraf: Mads Nissen/Politiken/Panos Pictures/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 2

Kategorideki ikinci sırada ise  çok daha acımasız bir salgın fotoğrafı yer aldı.  Endonezyalı fotoğrafçı Joshua Irwandi tarafından çekilen karede kurbanı, 18 Nisan'da ülkedekii bir hastanede, corona virüsün kurbanı olan bir insan, plastik poşetle sıkıca sarılmış olarak görülüyor. 

Fotoğraf: Joshua İwandi/Word Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 3

YAKLAŞIK 75 BİN FOTOĞRAF İNCELENDİ

Bununla birlikte, jüri, genel haberler, spor, çevre ve portreler dahil olmak üzere sekiz kategoride kazananları seçmeden önce 4 bin 315 fotoğrafçının 74 bin 470 fotoğrafına baktı.

Fotoğraf: Evelyn Hockstein /The Washington Post/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 4

“Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Hikayesi”  ödülü  Getty Reportage için çalışan İtalyan belgesel fotoğrafçısı Antonio Faccilongo'ya verildi. Faccionga, bir aile yetiştirme umuduyla İsrail hapishanelerindeki gözaltı tesislerinden kaçan Filistinli tutukluları fotoğrafladı.

Fotoğraf: Antonio Faccilongo/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 5

Associated Press fotoğrafçısı John Minchillo, George Floyd'un öldürülmesinin ardından meydana gelen protestoları fotoğrafladığı kareler “Özel Haber” kategorisinde üçüncülük ödülü aldı.

Fotoğraf: John Minchillo/AP/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 6

Çağdaş Sorunlar Hikayesi kategorisi, Rusya'nın Sakha bölgesinin kuzeydoğusundaki film endüstrisini konu alan çalışmasıyla Rus fotoğrafçı Alexey Vasilyev tarafından kazanıldı. 

Fotoğraf: Alexey Vasilyev/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 7

Associated Press fotoğrafçısı Maya Alleruzzo ise  terör DAEŞ’in Irak'taki  Ezidi kadınları yaptığı zülmü gösteren fotoğraflarıyla kategoride ikinci oldu.

Fotoğraf: Maya Alleruzzo/AP/Word Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 8

İŞTE WORD PRESS PHOTO AWARDS'IN KAZANAN DİĞER FOTOĞRAFLARI

Fotoğraf: Pablo Tosco/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 9
Fotoğraf: Oleg Ponomarev/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 10

Fotoğraf: Lalo de Almeida/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 11

Fotoğraf: Jeremy Lempin/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 12

Fotoğraf: Lorenzo Tugnoli/Contrasto for The Washington Post/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 13

Fotoğraf: Chris Donovan/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 14

Fotoğraf:  Valeriy Melnikov/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 15

Fotoğraf: Ralph Pace/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 16

Fotoğraf:  Tomasz Markowski/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 17

Fotoğraf: Antonio Faccilongo/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 18

Fotoğraf: Fereshte Eslahi/Podium Photos/World Press Photo 2021

Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 19

Fotoğraf:  Gabriele Galimberti/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 20

Fotoğraf: Jasper Doest/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 21
Fotoğraf: Ami Vitale/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 22

Fotoğraf: Nadia Buzhan/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 23
Fotoğraf: Antonio Faccilongo/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 24
Fotoğraf: Alexey Vasilyev/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 25
Fotoğraf:  Valeriy Melnikov/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 26
Fotoğraf: Gabriele Galimberti/ National Geographic/Word Press Photo
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 27
Fotoğraf: Adam Pretty/ Word Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 28
Fotoğraf: Lorenzo Tugnoli/Contrasto for The Washington Post/World Press Photo 2021
Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021) - 29
Fotoğraf: Chris Donovan/World Press Photo 2021

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