Yılın en çarpıcı fotoğrafları seçildi (World Press Photo Awards 2021)

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 16.04.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 12:27
Beş aylık tedavisinin ardından şeffaf bir “kucaklama perdesi” ile hemşiresiyle lk kez kucaklaşan 85 yaşındaki Brezilyalı bir kadının “sevgi ve şefkat”ı sembolize ettiği fotoğraf yılın en iyi basın fotoğrafı seçildi. Küresel salgını tasvir eden bir fotoğrafın seçimi, 360 binden Brezilya’da olmak üzere, 3 milyonu aşkın kişinin yaşamını yitirmesine neden olan pandeminin hakim olduğu bir yılda neredeyse kaçınılmazdı.
Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı’nın jüri üyesi Kevin WY Lee, "Covid-19'un bu ikonik görüntüsü, savunmasızlık, kayıp ve ayrılık, ölüm, ama daha da önemlisi hayata meydan okumayı anlatıyor. Salgının yaşattığı duyguların hepsi bir anda toplanıyor. Resme yeterince uzun süre bakarsanız, uçmanın ve umudun sembolü olan kanatlar görürsünüz” ifadelerini kullandı.
Nissen tarafından Danimarka gazetesi Politiken için çekilen fotoğraf, prestijli yarışmanın “Genel Haberler” kategorisinde de birincilik ödülünü kazandı. Nissen, “Bu görüntünün ana mesajı empatidir. Sevgi ve şefkattir "dedi.
Fotoğraf: Mads Nissen/Politiken/Panos Pictures/World Press Photo 2021
Kategorideki ikinci sırada ise çok daha acımasız bir salgın fotoğrafı yer aldı. Endonezyalı fotoğrafçı Joshua Irwandi tarafından çekilen karede kurbanı, 18 Nisan'da ülkedekii bir hastanede, corona virüsün kurbanı olan bir insan, plastik poşetle sıkıca sarılmış olarak görülüyor.
Fotoğraf: Joshua İwandi/Word Press Photo 2021
Bununla birlikte, jüri, genel haberler, spor, çevre ve portreler dahil olmak üzere sekiz kategoride kazananları seçmeden önce 4 bin 315 fotoğrafçının 74 bin 470 fotoğrafına baktı.
Fotoğraf: Evelyn Hockstein /The Washington Post/World Press Photo 2021
“Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Hikayesi” ödülü Getty Reportage için çalışan İtalyan belgesel fotoğrafçısı Antonio Faccilongo'ya verildi. Faccionga, bir aile yetiştirme umuduyla İsrail hapishanelerindeki gözaltı tesislerinden kaçan Filistinli tutukluları fotoğrafladı.
Fotoğraf: Antonio Faccilongo/World Press Photo 2021
Associated Press fotoğrafçısı John Minchillo, George Floyd'un öldürülmesinin ardından meydana gelen protestoları fotoğrafladığı kareler “Özel Haber” kategorisinde üçüncülük ödülü aldı.
Fotoğraf: John Minchillo/AP/World Press Photo 2021
Çağdaş Sorunlar Hikayesi kategorisi, Rusya'nın Sakha bölgesinin kuzeydoğusundaki film endüstrisini konu alan çalışmasıyla Rus fotoğrafçı Alexey Vasilyev tarafından kazanıldı.
Fotoğraf: Alexey Vasilyev/World Press Photo 2021
Associated Press fotoğrafçısı Maya Alleruzzo ise terör DAEŞ’in Irak'taki Ezidi kadınları yaptığı zülmü gösteren fotoğraflarıyla kategoride ikinci oldu.
Fotoğraf: Maya Alleruzzo/AP/Word Press Photo 2021
Fotoğraf: Lorenzo Tugnoli/Contrasto for The Washington Post/World Press Photo 2021
Fotoğraf: Chris Donovan/World Press Photo 2021
Fotoğraf: Valeriy Melnikov/World Press Photo 2021
Fotoğraf: Ralph Pace/World Press Photo 2021
Fotoğraf: Tomasz Markowski/World Press Photo 2021
Fotoğraf: Fereshte Eslahi/Podium Photos/World Press Photo 2021