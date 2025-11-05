Yılın en görkemli dolunayı: Süper Ay (Kunduz Dolunayı) tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?

2025 yılının son Süper Ay’ı 5 Kasım Çarşamba günü meydana gelecek. Ay, Türkiye saatiyle 16.20 civarında tam dolunay evresine ulaşacak.

Bu sırada Ay, yörüngesinde Dünya’ya en yakın konuma geleceği için normalden daha büyük ve daha parlak görünecek.

Gün batımının ardından, özellikle 18.00’den sonra gökyüzü karardıkça Süper Ay etkisini daha net hissettirecek. Bu saatlerde doğu ufkunda devasa bir Ay manzarası izlenebilecek.