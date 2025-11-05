Yılın en görkemli dolunayı: Süper Ay (Kunduz Dolunayı) tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?
05.11.2025 13:34
Öznur Doğan
Kasım ayı gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir doğa olayını izleme fırsatı sunacak. 2025’in en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Süper Ay, yani halk arasındaki adıyla Kunduz Dolunayı, bu yıl da etkileyici bir şekilde gözlemlenecek. Doğa olaylarını yakından takip eden ve ilgili duyan vatandaşlar ise Süper Ay tutulmasının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Tutulma, Türkiye’nin batı bölgelerinde gün batımına denk geleceği için kısa süreli bir kararma olarak fark edilebilecek. Peki, Süper Ay (Kunduz Dolunayı) tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?
Süper Ay yani Kunduz Dolunayı tutulması için geri sayım başladı. Yılın en görkemli dolunayı olarak tanımlanan Süper Ay, gök olaylarını yakından takip etmek isteyenlere görsel bir şölen sunacak. Tutulma Türkiye'de erken saatlerde başlayacağı için havanın daha açık ve şehir ışıklarından uzak yerlerinde bulunanlar tutulmayı daha rahat bir şekilde gözlemleyebilecek. Peki, Süper Ay (Kunduz Dolunayı) tutulması ne zaman, saat kaçta?
SÜPER AY (KUNDUZ DOLUNAYI) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 yılının son Süper Ay’ı 5 Kasım Çarşamba günü meydana gelecek. Ay, Türkiye saatiyle 16.20 civarında tam dolunay evresine ulaşacak.
Bu sırada Ay, yörüngesinde Dünya’ya en yakın konuma geleceği için normalden daha büyük ve daha parlak görünecek.
Gün batımının ardından, özellikle 18.00’den sonra gökyüzü karardıkça Süper Ay etkisini daha net hissettirecek. Bu saatlerde doğu ufkunda devasa bir Ay manzarası izlenebilecek.
TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
5 Kasım’daki Süper Ay sırasında kısmi bir Ay tutulması etkisi kısa süreli olarak gözlenebilecek.
Tutulma Türkiye’nin batı bölgelerinde gün batımına denk geleceği için kısa süreli bir kararma olarak fark edilebilir. Tam tutulma evresi olmasa da, Ay’ın renginde hafif bir kızıllık gözlenmesi mümkün.
NEDEN SÜPER AY DENİYOR?
Ay, Dünya etrafında eliptik bir yörüngede döner. Bu yörüngede Ay bazen Dünya’ya yaklaşır (yerberi), bazen uzaklaşır (yeröte).
Eğer dolunay, Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu anda gerçekleşirse buna “Süper Ay” denir.
Bu durumda Ay, normal bir dolunaya göre yaklaşık %15 daha büyük ve %30’a kadar daha parlak görünür.
Bu yılki Kunduz Dolunayı da bu nedenle “Süper Ay” olarak adlandırılıyor.
EN SON 2024 YILINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
2024 yılının son Süper Ay'ı olan Kunduz Dolunayı, en son New York'taki Manhattan bölgesinde görüntülenmişti.