Yılın en görkemli gökyüzü olayı: Geminid meteor yağmuru ne zaman?

Geminid meteor yağmuru, genellikle yılın en parlak ve en yoğun meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl Ay’ın hilal evresinde olması, gökyüzünü daha karanlık kılarak meteorları daha belirgin hale getirecek.

Ayrıca Geminid’ler, çoğu meteor yağmurunun aksine bir kuyruklu yıldızdan değil, bir asteroitin bırakmış olduğu parçacıklardan geliyor.