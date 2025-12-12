Yılın en görkemli gökyüzü olayı: Geminid meteor yağmuru ne zaman?
12.12.2025 12:24
NTV - Haber Merkezi
Her yıl Aralık ayında gökyüzünde adeta bir ışık şöleni sunan Geminid meteor yağmuru, 2025’te de izleyicilerini bekliyor.
Yılın son meteor yağmuru Geminid meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Her yıl Aralık ayında yaşanan görkemli gök olayının zirve tarihi 13 Aralık gecesi gerçekleşecek. Uzmanlar bu yılki etkinliğin 2025’in en etkileyici meteor yağmurlarından biri olacağını belirtiyor.
Meteor yağmuru, Dünya’nın uzaydaki 3200 Phaethon adlı asteroidin bıraktığı toz ve parçacık bulutundan geçerken gerçekleşiyor. Atmosfere giren bu parçacıklar saniyeler içinde yanarak gökyüzünde parlak ışık çizgileri oluşturuyor.
NE ZAMAN VE NERDE GÖRÜLECEK?
4–20 Aralık tarihleri arasında aktif olan Geminid meteor yağmurunun en yoğun gözlemleneceği tarihin 13 Aralık gecesi ile 14 Aralık sabahı arasında olması bekleniyor. İdeal koşullarda saatte 100–150 meteora kadar görebilmek mümkün.
Meteor yağmuru, gökyüzünde İkizler (Gemini) takım yıldızına yakın bir noktadan “çıkan” ışık çizgileri gibi görünür ve bu yüzden Geminid adıyla anılır.
TÜRKİYE'DEN GÖZLEMLENEBİLECEK Mİ?
Türkiye genelinde meteor yağmuru özellikle ışık kirliliğinin az olduğu kırsal alanlarda rahatça izlenebilir. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi şehir merkezlerinden uzaklaşarak gökyüzünü karanlık bir noktada takip etmek avantaj sağlar.
En iyi izleme koşulları için:
- Gece yarısından sonraki saatler tercih edilmeli.
- Işık kirliliğinin az olduğu yerler seçilmeli.
- Çıplak gözle bakmak yeterli; teleskop veya özel ekipman gerekmiyor.
Gökyüzü gözlemcileri ve uzmanlar, Geminid’i izlemek için şunları öneriyor:
- Karanlık bir alan seçin: Şehir ışıklarından uzaklaşmak en iyi manzarayı sağlar.
- Gözlerinizi karanlığa alıştırın: 15–30 dakika boyunca gözlerinizin karanlığa alışmasına izin verin.
- Yere uzanın: Geniş bir gökyüzü alanı görmek için yatay pozisyon rahat ve etkili olur.
Geminid meteor yağmuru, genellikle yılın en parlak ve en yoğun meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl Ay’ın hilal evresinde olması, gökyüzünü daha karanlık kılarak meteorları daha belirgin hale getirecek.
Ayrıca Geminid’ler, çoğu meteor yağmurunun aksine bir kuyruklu yıldızdan değil, bir asteroitin bırakmış olduğu parçacıklardan geliyor.