Yılın en güçlü kasırgası Jamaika'yı vurmak üzere: Melissa hakkında ne biliyoruz?
Yılın en güçlü kasırgası olan kategori 5 seviyesindeki Melissa, saatte 282 kilometre hızla Jamaika'ya doğru ilerliyor. Uzmanlar, 1851'den bu yana Jamaika’yı vuran en şiddetli kasırga olarak kayıtlara geçen Melissa'nın ada genelinde felaket düzeyinde rüzgarlar, sel ve toprak kaymalarına yol açmasını bekliyor.
ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yılın en güçlü tropikal fırtınası olan Melissa Kasırgası, Jamaika’ya doğru ilerlerken ülkede şimdiden en az üç kişi yaşamını yitirdi.
ABD’li meteorologlar, “felaket düzeyinde ve yaşamı tehdit eden” koşulların yaklaşmakta olduğu konusunda uyarıyor.