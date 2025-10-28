Yılın en güçlü kasırgası Jamaika'yı vurmak üzere: Melissa hakkında ne biliyoruz?

TAHLİYELER BAŞLADI

Jamaika hükümeti başkent Kingston’ın bazı bölgelerinde zorunlu tahliye emri verdi.

Eğitim Bakanı Dana Morris Dixon, BBC’ye yaptığı açıklamada “Ekim ayı boyunca yağmur yağdı, toprak zaten doygun durumda. Şimdi bu kadar yağış olursa, ciddi sel ve heyelanlar kaçınılmaz” dedi.

Dixon, “881 sığınak tamamen faaliyete geçti, hepsi halka açık ve ücretsiz” diye ekledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı bir Kasırga Avcısı uçağı, şiddetli türbülans nedeniyle veri toplama görevini yarıda bırakmak zorunda kaldı.