Yılın son Güneş tutulması eylül ayında gerçekleşecek: Ay Güneş'in yüzde 85'ini örtecek

Yılın son Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Ay’ın Güneş’in büyük bir bölümünü örtmesiyle oluşacak bu gök olayı, en net şekilde Yeni Zelanda, Antarktika ve Güney Pasifik adalarından izlenebilecek. Tutulma sırasında Güneş’in yaklaşık yüzde 85’i kaplanacak.

Kısmi Güneş tutulmasında dünyanın en güneyi sahnenin merkezinde olacak. Bu tutulma, yılın dördüncü ve son tutulması olacak. Mart ayında gerçekleşen peş peşe iki tutulmayla, 2025’in astrolojik olayları başlamıştı.

YILIN SON GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

21 Eylül 2025’te gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak bir Güneş tutulması yaşanacak. Yılın son Güneş tutulması olacak bu gök olayı, kısmi tutulma şeklinde gerçekleşecek.

TUTULMA NEREDEN, SAAT KAÇTA İZLENECEK?

Tutulma, en net şekilde Antarktika, Yeni Zelanda ve Güney Pasifik adalarından gözlemlenecek. Yeni Zelanda’nın güney bölgelerinde Güneş doğarken gökyüzünde kısmen örtülmüş şekilde belirecek. Türkiye ve Avrupa ülkelerinden ise tutulma izlenemeyecek. Astronomik verilere göre tutulma UTC 17.30’da başlayacak, en büyük örtülme 19.43’te yaşanacak ve 21.54’te sona erecek. Bu süreçte Ay, Güneş’in yaklaşık %85’ini örtecek.

Eylül 2025 tutulması, Solar Saros 154 serisinin bir parçası. Uzmanlar, bu tür tutulmaların hem astronomik gözlemler hem de fotoğrafçılık için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. 


2026'DA DAHA ETKİLEYİCİ ŞOVLAR YAŞANACAK

Güneş, 2026’da ise daha etkileyici şovlara hazırlanıyor. Her iki kutup bölgesinde de tutulmalar yaşanacak. Şubat ayında Antarktika üzerinde bir "ateş çemberi" (halkalı) güneş tutulması, Ağustos ayında ise Arktik’te tam güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma Grönland, İzlanda ve İspanya’dan da izlenebilecek.

