Yılın son Güneş tutulması eylül ayında gerçekleşecek: Ay Güneş'in yüzde 85'ini örtecek
Yılın son Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Ay’ın Güneş’in büyük bir bölümünü örtmesiyle oluşacak bu gök olayı, en net şekilde Yeni Zelanda, Antarktika ve Güney Pasifik adalarından izlenebilecek. Tutulma sırasında Güneş’in yaklaşık yüzde 85’i kaplanacak.
Kısmi Güneş tutulmasında dünyanın en güneyi sahnenin merkezinde olacak. Bu tutulma, yılın dördüncü ve son tutulması olacak. Mart ayında gerçekleşen peş peşe iki tutulmayla, 2025’in astrolojik olayları başlamıştı.