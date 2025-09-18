Yılın son Güneş tutulması eylül ayında gerçekleşecek: Ay Güneş'in yüzde 85'ini örtecek

2026'DA DAHA ETKİLEYİCİ ŞOVLAR YAŞANACAK

Güneş, 2026’da ise daha etkileyici şovlara hazırlanıyor. Her iki kutup bölgesinde de tutulmalar yaşanacak. Şubat ayında Antarktika üzerinde bir "ateş çemberi" (halkalı) güneş tutulması, Ağustos ayında ise Arktik’te tam güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma Grönland, İzlanda ve İspanya’dan da izlenebilecek.