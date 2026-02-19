Yıllar önce baş hizmetçisine yazdı. Kraliçe II. Elizabeth'in mektubu satışa çıkıyor

Prenses Elizabeth'in mektubu, 1936 ile 1940 yılları arasında Cornwall'da bulunduğu sırada yazdığı ve o dönemde de Elizabeth'in 10-12 yaşlarında olduğu ifade ediliyor.

Mektubun açık arttırmasını yapacak Hansons Auctioneers'tan Justin Matthews, "Uluslararası müzayede dünyasında geçirdiğim 27 yılda bu kadar güzel bir şey görmedim" dedi.