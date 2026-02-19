Yıllar önce baş hizmetçisine yazdı. Kraliçe II. Elizabeth'in mektubu satışa çıkıyor
19.02.2026 12:38
Son Güncelleme: 19.02.2026 12:43
İHA
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukken yazdığı el yazısı bir mektup 27 Şubat’ta açık artırmaya çıkarılacak ve tekliflerin 4 bin sterline kadar çıkması bekleniyor.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukluğunda yazdığı el yazısı bir mektup, açık artırmayla 27 Şubat'ta satışa çıkıyor. Mektuba verilecek tekliflerin 4 bin sterline kadar çıkması bekleniyor.
Kraliçenin Royal Lodge konutundaki eski baş hizmetçi Beatrice Stillman'a yazdığı mektupta köpekler, atlar ve küçük çocukların çizimleri yer alırken; Elizabeth kuşların ve akvaryum balıklarının iyi olup olmadığı hakkında sorular soruyor. Mektupta Kraliçenin topladığı ve Royal Lodge'daki çalışanlar arasında paylaşılmasını istediği çuha çiçeklerinden de bahsediliyor.
Prenses Elizabeth'in mektubu, 1936 ile 1940 yılları arasında Cornwall'da bulunduğu sırada yazdığı ve o dönemde de Elizabeth'in 10-12 yaşlarında olduğu ifade ediliyor.
Mektubun açık arttırmasını yapacak Hansons Auctioneers'tan Justin Matthews, "Uluslararası müzayede dünyasında geçirdiğim 27 yılda bu kadar güzel bir şey görmedim" dedi.