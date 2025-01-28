Yıllardır depresyonda olduğunu sanıyordu: Beyninde 7 santimetrelik tümör bulundu

Daha önce prostat kanseriyle mücadele eden talihsiz adam, beyninde tümör olduğunu öğrendiğinde şaşkına döndü. Yaşadığı sancılı süreci anlatan West, ''2021 yılında Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldığında, herkes normal hayatına döndü ancak ben hiç iyi değildim. Unutkan, kaygılı ve depresif bririsine dönüşmüştüm. Beynimde tümör olduğunu öğrendiğimde tek düşündüğüm şey, ne kadar ömrüm kaldığıydı ama ameliyatımın ardından semptomlarım hafifledi. Kas ağrılarım geçti, yeniden yürüyüp koşabiliyorum'' dedi.

Ancak Ocak 2024’te felç geçiren West, tümörünün yeniden büyüdüğünü öğrendi. Altı hafta boyunca radyoterapi alan 64 yaşındaki adam, şimdilerde düzenli taramalarla takip ediliyor.