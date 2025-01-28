Yıllardır depresyonda olduğunu sanıyordu: Beyninde 7 santimetrelik tümör bulundu
64 yaşındaki Richard West, kendisini gün geçtikçe bunalıma sürükleyen kaygı bozukluğu sonrası, ilaç tedavisine başladı. Doktorlar, ilk etapta West'in koronavirüs döneminde oldukça yaygın olan 'karantina depresyonu'na girdiğini düşündü ancak yapılan taramalarda, talihsiz adamın beyninin sol ön lobunda 7 santimetrelik bir tümör olduğu ortaya çıktı.
Koronavirüs kısıtlamalarının yaygın olduğu dönemde psikolojik çöküntü şikayetiyle doktora giden West, aldığı ilaçların işe yaramadığını fark etti. Çeşitli testler yaptıran 64 yaşındaki adamın beyin tümörü taşıdığı ve bunalımının tümör kaynaklı olabileceği ifade edildi.
Kanserli olmayan tümörün, beynin koruyucu zarları olan meninkslerde başladığı ve tedavi edilmezse ölümcül olabileceği belirtildi. Emekli bir öğretim görevlisi olan Richard West, menenjiyom olarak teşhis edilen tümörün çıkarılması için ameliyat oldu.