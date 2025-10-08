Yıllardır yanlış tanı koyuluyor: Kronik yorgunluk tarihe karışabilir

Bilim insanları, kronik yorgunluk sendromunu (KYS) teşhis etmek için ilk kez bir kan testi geliştirdi. Yeni testin, hastalığı yüzde 96 doğruluk oranıyla tespit edebildiği açıklandı.

İngiltere’deki Doğu Anglia Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Skynews'te yer alan çalışmanın, uzun süreli COVID teşhisinde de benzer bir yöntemin geliştirilmesine zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

Ancak bazı bilim insanları, testin klinik olarak kullanılmadan önce daha kapsamlı çalışmalarla bağımsız biçimde doğrulanması gerektiği uyarısında bulunuyor.