Yine dünyanın gündemindeler: Kimdir bu Husiler?
ABD Başkanı Trump'ın "vur" emri verdiği Husiler bir kez daha dünya gündeminde. Peki kim bu Husiler? Husiler, Yemen'de İsrail'e karşı direniş ekseninde yer alan, İran'dan destek alan Şii bir örgüt. Husiler başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin kuzeyini ve Kızıldeniz kıyılarını da kontrol ediyorlar. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonra Filistin'e destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e ait veya İsrail'e giden gemileri hedef aldılar.
Ensar Allah isimiyle tanınıyor, İran'dan destek alıyorlar. Husiler, Gazze Savaşı'yla birlikte Filistin'e destek için uluslararası ticari gemilere saldırılarıyla gündeme oturdu. Bu saldırılarla ABD ve İngiltere'nin hedefi haline geldi.