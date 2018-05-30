Yirmi çocuk annesi kadın 21. çocuğuna hamile
ntv.com.tr
İngiltere'de 20 çocuklu bir aile 21. çocuklarının doğmasını bekliyor. 43 yaşındaki anne Sue Radford ve 47 yaşındaki baba Noel Radford ülkenin en büyük ailesine sahip olma özelliğini taşıyor.
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1İngiltere'nin en büyük ailesi şaşkınlık yaratıyor. 20 çocuğu olan Radford ailesi 21. çocuklarının doğmasını bekliyor.
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243 yaşındaki anne Sue Radford, ilk çocuğunu 14 yaşında doğurdu. o günden bu yana en büyüğü 28 yaşında en küçüğü henüz 8 aylık, 20 çocuk sahibi oldu.
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32014 yılında dünyaya gelen bir çocuklarını da kaybeden ailenin 12 erkek 8 kız çocuğu bulunuyor.
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4Yeni çocuklarının cinsiyetini YouTube'dan paylaştıkları video ile duyuran aile kız bebek müjdesi verdi.
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5İngiltere'nin en geniş ailesi Radfordlar çocuklarının bakımı için devletten hiçbir yardım almıyor.
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6Radford ailesinin hayatlarından kesitler paylaştıkları sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunuyor.
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