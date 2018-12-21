Yoksul teslimatçı park halindeki 4 Ferrari'ye çarptı (Yardım kampanyası başlatıldı)
ntv.com.tr
Tayvan'da park halindeki 4 Ferrari'ye çarparak yaklaşık 550 bin dolarlık hasara neden olan bir adam için yardım kampanyası başlatıldı.
-
1Tayvan'da 20 yaşındaki Lin Chin-hsiang park halindeki 4 Ferrari'ye çarptı. Yaklaşık 550 bin dolarlık hasarın oluştuğu kazanın sosyal medyada duyulmasının ardından genç adama masraflar için yardım teklifleri geldi.
-
2Kaza, bir kağıt firmasının teslimat işlerini yapan aynı zamanda da geceleri restoranda garson olarak çalışan Lin Chin'in sabaha karşı teslimat işi için yola çıktığı sırada direksiyon başında uyuyakalması sonucu gerçekleşti.
-
3Genç adamın mevcut geliriyle kaza masraflarını ödemesi için 28 yıl boyunca çalışması gerektiği kaydedildi.
-
4Kazanın duyulmasının ardından Ferrari sahiplerine zaten zorlu koşullarda hayatını sürdürmeye çalışan Lin Chin'i affetme çağrısı yapıldı.
-
5Yardımseverler Tayvanlı adam için sosyal medyada kampanya başlattı.
-
6