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Yoksul teslimatçı park halindeki 4 Ferrari'ye çarptı (Yardım kampanyası başlatıldı)

ntv.com.tr

Tayvan'da park halindeki 4 Ferrari'ye çarparak yaklaşık 550 bin dolarlık hasara neden olan bir adam için yardım kampanyası başlatıldı.

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    Tayvan'da 20 yaşındaki Lin Chin-hsiang park halindeki 4 Ferrari'ye çarptı. Yaklaşık 550 bin dolarlık hasarın oluştuğu kazanın sosyal medyada duyulmasının ardından genç adama masraflar için yardım teklifleri geldi.
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    Kaza, bir kağıt firmasının teslimat işlerini yapan aynı zamanda da geceleri restoranda garson olarak çalışan Lin Chin'in sabaha karşı teslimat işi için yola çıktığı sırada direksiyon başında uyuyakalması sonucu gerçekleşti.
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    Genç adamın mevcut geliriyle kaza masraflarını ödemesi için 28 yıl boyunca çalışması gerektiği kaydedildi.
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    Kazanın duyulmasının ardından Ferrari sahiplerine zaten zorlu koşullarda hayatını sürdürmeye çalışan Lin Chin'i affetme çağrısı yapıldı.
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    Yardımseverler Tayvanlı adam için sosyal medyada kampanya başlattı.
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