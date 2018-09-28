Yolcu uçağı denize indi (Yolcular kurtarıldı)
NTV Haber
Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya'da yolcu uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle denize indi. Uçaktaki yolcuların tamamı kurtarıldı. kurtarma anları kameraya yansıdı.
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147 yolcu ve mürettebat taşıyan uçak, Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'ye gidiyordu.
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Ancak uçak henüz bilinmeyen bir nedenle, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında denize indi.
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3Yolcular, batmak üzere olan uçaktan botlar ve teknelerle kurtarıldı.
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4Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
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