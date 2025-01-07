Yolcu uçağında iki kişi ölü bulundu: Olay gizemini koruyor

Amerikan havayolu şirketi JetBlue'ya ait bir yolcu uçağının iniş takımı bölmesinde iki kişi ölü bulundu. Soruşturma devam ettiği için insanların kompartımana nasıl girdiği bilinmiyor.

Yolcu uçağında iki kişi ölü bulundu: Olay gizemini koruyor - 1

ABD'li havayolu şirketi JetBlue'ya ait bir yolcu uçağının iniş takımı bölmesinde iki kişi ölü bulundu.

Dehşet verici olay dün Florida'daki Fort Lauderdale havaalanında ortaya çıktı.

Cansız bedenler, bakım görevlileri Sunshine eyaletine inen uçağı kontrol ettiklerinde bulundu.

Ölenlerin 58 yaşındaki baba Mirko Marweg ve 37 yaşındaki Luis Aldarondo Jr. olduğu tespit edildi.

Bir JetBlue temsilcisi Fox'a bağlı WOFL-TV'ye uçağın 1801 sefer sayılı uçuş rotasını kullandığını doğruladı.

FlightAware'e göre uçak New York'taki JFK havaalanından yerel saatle akşam 7:50 civarında ayrılmış ve saat 11:10'da Fort Lauderdale'e inmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Yolcu uçağında iki kişi ölü bulundu: Olay gizemini koruyor - 2

NEDENİ BİLİNMİYOR

Soruşturma devam ettiği için insanların kompartımana nasıl girdiği bilinmiyor.

Temsilci, “Bu yürek parçalayıcı bir durum ve bunun nasıl meydana geldiğini anlama çabalarını desteklemek için yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlıyız" dedi. 

Yolcu uçağında iki kişi ölü bulundu: Olay gizemini koruyor - 3

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Geçen yıl Fort Lauderdale havaalanından 35 milyondan fazla kişi seyahat etti.

Bu, 2022'ye kıyasla yüzde 10,8'lik bir artışa denk geliyor.

Olay, Hawaii'ye inen United Airlines uçağının tekerlek yuvasında bir ceset bulunmasından sadece birkaç gün sonra meydana geldi.

Uçak adaya inmeden önce Şikago'dan havalanmıştı.

Bir United Airlines sözcüsü, kişinin tekerlek yuvasına nasıl girdiğinin bilinmediğini açıkladı.

Ancak bu olayın, adadan kalkan uçuşları etkilemediği bildirildi.

Yolcu uçağında iki kişi ölü bulundu: Olay gizemini koruyor - 4

LASTİK PATLAMASI ÖLÜM GETİRDİ

Ağustos ayında Atlanta'da da iki Delta Havayolları çalışanı lastik patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Patlamanın bir lastik değiştirilirken meydana geldiği ve görgü tanıklarının patlamayla birlikte etrafa saçılan metal parçaları gördüklerini anlattıkları kaydedildi.

U.S. Sun ayrıca Chicago'nun O'Hare Uluslararası Havaalanında bir kadının taşıma bandına sıkışarak öldüğünü bildirdi.

Yolcu uçağında iki kişi ölü bulundu: Olay gizemini koruyor - 5
Yolcu uçağında iki kişi ölü bulundu: Olay gizemini koruyor - 6
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