Yolcu uçağında iki kişi ölü bulundu: Olay gizemini koruyor
Amerikan havayolu şirketi JetBlue'ya ait bir yolcu uçağının iniş takımı bölmesinde iki kişi ölü bulundu. Soruşturma devam ettiği için insanların kompartımana nasıl girdiği bilinmiyor.
ABD'li havayolu şirketi JetBlue'ya ait bir yolcu uçağının iniş takımı bölmesinde iki kişi ölü bulundu.
Dehşet verici olay dün Florida'daki Fort Lauderdale havaalanında ortaya çıktı.
Cansız bedenler, bakım görevlileri Sunshine eyaletine inen uçağı kontrol ettiklerinde bulundu.
Ölenlerin 58 yaşındaki baba Mirko Marweg ve 37 yaşındaki Luis Aldarondo Jr. olduğu tespit edildi.
Bir JetBlue temsilcisi Fox'a bağlı WOFL-TV'ye uçağın 1801 sefer sayılı uçuş rotasını kullandığını doğruladı.
FlightAware'e göre uçak New York'taki JFK havaalanından yerel saatle akşam 7:50 civarında ayrılmış ve saat 11:10'da Fort Lauderdale'e inmişti.