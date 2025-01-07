Yolcu uçağında iki kişi ölü bulundu: Olay gizemini koruyor

NEDENİ BİLİNMİYOR

Soruşturma devam ettiği için insanların kompartımana nasıl girdiği bilinmiyor.

Temsilci, “Bu yürek parçalayıcı bir durum ve bunun nasıl meydana geldiğini anlama çabalarını desteklemek için yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlıyız" dedi.